Кровавое побоище в Москве во время ЧМ-2002: как это было

Мы все с нетерпением ждем предстоящего чемпионата мира по футболу в России — до главного спортивного события 2018 года остаются считанные дни. Однако те, кто стал свидетелем массовых беспорядков в Москве 16 лет назад, в 2002 году, еще помнят страшные события. Тогда мировой чемпионат проходил в Южной Корее и Японии. 9 июня сборная России проиграла японцам со счетом 0:1 — матч транслировали на большом экране на Манежной площади, — и в центре столицы воцарился настоящий ад.

Это событие унесло жизнь одного человека, еще 54 присутствующих получили травмы. Толпа жгла автомобили, которые попадались на пути, — полностью сгорели семь машин, более ста авто перевернули и разбили, та же участь постигла несколько троллейбусов. Было разрушено 273 витрины, более 50 рекламных щитов и семь остановок. Не пощадили участники погромов здания Госдумы московской мэрии и театра имени Чехова. В довершении толпа с криками «Россия, вперед!» перевернула автомобиль скорой помощи и избила фельдшера и водителя. Пострадал и автомобиль телеканала РТР, в котором находились четыре человека.

Что же послужило причиной массового безумия и почему толпу никто не смог остановить?

Почему не хватило силовиков

Порядок на Манежной в тот день охраняли всего 37 милиционеров. Впоследствии следователи установили, что никто не подсчитывал, сколько представителей силовых структур необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность на улицах. Милиция не имела представления о том, сколько человек может прийти на просмотр матча, а начальник столичного управления МВД вообще заявил, что узнал об уличной трансляции утром 9 июня. А пришло на матч порядка восьми тысяч человек. Эксперты сделали вывод, что для охраны порядка при таком скоплении людей требовалось 1,5 тысячи милиционеров.

Таким образом, разъяренной толпе просто никто не препятствовал.

Почему был разрешен алкоголь

Сами милиционеры заявляли в интервью федеральным каналам, что опасаются беспорядков, потому что зрители не только приезжают на трансляцию в нетрезвом виде, но и продолжают выпивать во время просмотра. Дело в том, что продажа алкоголя в центре города не была запрещена, и большая часть зрителей приходила к большому экрану с бутылками спиртного. К слову, такой запрет могли наложить местные власти.

Потасовки начались уже во втором тайме: люди допивали алкоголь и бросали бутылки в толпу. Когда российский футболист не забил гол в пустые ворота сборной Японии, бутылки стали бросать в сторону экрана. Милиционеры и бойцы ОМОНа не справились с толпой. Остались без дубинок и касок и были вынуждены спасаться бегством.

Почему никого не задерживали

Из-за того, что силы были неравными, милиция даже не пыталась разогнать толпу на Манежной. Людей разделили на два потока: один направился в сторону Лубянки, другой — в направлении Пушкинской площади. По словам начальника московского ГУ МВД (эту должность занимал Владимир Пронин), главной задачей силовиков было смягчить возможные последствия: не подпускать агрессивную толпу к Кремлю и стройке на Манежной, где было много кирпичей. Всего во время беспорядков пострадали (и некоторые очень серьезно) 18 сотрудников милиции и ОМОНа.

Утром 10 июня руководитель главка подал в отставку, но занимавший в то время пост министра внутренних дел Борис Грызлов ее не принял. В отставку был отправлен сотрудник МВД, который в этот день был дежурным по городу. Сам Пронин ушел в отставку после того, как в апреле 2009 года начальник отдела внутренних дел «Царицыно» майор Евсюков убил двух человек в одном из московских магазинов. Он же контролировал сдачу объектов к олимпиаде в Сочи в статусе вице-президента компании «Олимпстрой».

Кого обвинила милиция

Владимир Пронин заявил, что причиной массовых беспорядков стал имиджевый ролик одной из крупных рекламных компаний, содержащий фрагмент фильма «Большой Лебовски», где мужчина крушит автомобиль. Тогда МВД обвинило компанию в выполнении «заказа» одной из экстремистских организации.

Однако сами рекламщики и очевидцы уверяют, что ролик не мог спровоцировать агрессию: он транслировался на большом экране за полчаса до начала матча, а беспорядки начались в конце второго тайма. К тому же эту рекламу показывали зрителям и перед игрой Россия — Тунис, и в тот день ничего подобного не произошло. В итоге рекламную компанию оштрафовали, но доводы властей о «заказе» не подтвердились.

А еще в правительстве и мэрии утверждали, что события 9 июня были не чем иным, как спланированной акцией радикально настроенных группировок. В частности, речь шла о скинхедах. Действительно, в те годы эта субкультура была модной в определенных кругах, но следствие не выявило ее представителей среди тех, кто устроил бесчинства на Манежной. Напротив, все подозреваемые и осужденные были из хороших семей, и они просто оказались в ненужное время не в том месте. Орудия, которые несли с собой погромщики, тоже не были подготовлены заранее: все, что использовалось в потасовках, было, что называется, подобрано под ногами. И «коктейли Молотова» тоже оказались народной выдумкой.

Кто заплатил за ущерб

Занимавший пост заместителя мэра Москвы Валерий Шанцев был крайне обеспокоен произошедшим и пообещал, что тем, чьи автомобили были повреждены в результате погрома, выплатят компенсацию. К слову, застраховано было не более сорока авто из 113 пострадавших. Однако суд решил по-другому: власти Москвы и МВД никому ничего не должны. По мнению судьи, взыскать деньги можно с преступников, которых следственные органы так и не нашли. Попытки автовладельцев призвать к ответу милицию, которая должна была охранять правопорядок, успехом не увенчались.

Кто был наказан

Восемь фигурантов дела, участники беспорядков, получили сроки заключения, причем не менее трех лет каждый. Такая жесткость мер, считает прокурор, присутствовавший на суде, была обусловлена приближением чемпионата Европы-2008, который хотела принять Россия. Поскольку дело получило широкий резонанс и обсуждалось в зарубежных СМИ, власти решили, что виновных надо наказывать по всей строгости.

При этом всего по результатам следствия были наказаны только 10% участников уличных бесчинств. В суде оказались те, против кого имелись неопровержимые доказательства. Установить личности хулиганов в то время было непросто: смартфонов, по которым можно было бы отследить перемещения людей, тогда в России не было, а в объективы видеокамер попало не так много.

Не нашли и убийц 17-летнего школьника Андрея Труженикова. В начале июня молодой человек написал выпускное сочинение на оценку 5/4, а 10 июня должен был сдавать экзамен по алгебре. Андрея убили тесаком шириной 4 см. Очевидцы утверждали, что в этот момент вокруг него были люди в черной одежде. Скорая помощь просто не могла проехать к месту происшествия, и молодого человека хотели отвезти в больницу на попутке. Но было уже слишком поздно, и Тружеников умер в машине.

Что в итоге

Отменили концерт группы Rammstein в Москве. А вот трансляция следующего матча — между Россией и Бельгией — отменена не была. Более того, власти настояли на ее проведении, посчитав, что отказ от массового просмотра футбола будет означать поражение от преступников.

Ужесточили наказание для хулиганов. Изменение претерпел уголовный кодекс: в статье о хулиганстве появилась масса новых отягчающих обстоятельств, а наказания стали более жесткими.

Приняли закон о противодействии экстремизму. В результате Генеральная прокуратура министерство юстиций были наделены правом закрывать общественные организации, деятельность которых подпадала под понятие об экстремизме. Как отметили в Госдуме, «закон должен отвечать насилием на насилие».

Ходили слухи, что власти специально не подготовились к массовым беспорядкам, чтобы впоследствии принять закон об экстремизме, но подобные утверждения, само собой, были опровергнуты.