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В главной мечети мира произошел суицид
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В главной мечети мира произошел суицид 

Вести.Ru 2 часа назад
Иностранец свел счеты с жизнью на территории главной мечети в мире — Аль-Харам (Заповедной мечети) в саудовской Мекке.
Как передает РИА Новости, об этом общественность оповестило Саудовское агентство новостей со ссылкой на официального представителя полиции административного округа Мекки.
Страж правопорядка отметил, что трагический инцидент произошел вечером 8 июня. Несчастный скончался на месте и после того, как его тело было отправлено в морг, полиция начала расследование — для того, чтобы установить гражданство покойного и обстоятельства случившегося.
Аль-Харам является главной и крупнейшей мечетью в мире, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама — Кааба.
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