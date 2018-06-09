В главной мечети мира произошел суицид

Иностранец свел счеты с жизнью на территории главной мечети в мире — Аль-Харам (Заповедной мечети) в саудовской Мекке.

Как передает РИА Новости, об этом общественность оповестило Саудовское агентство новостей со ссылкой на официального представителя полиции административного округа Мекки.

Страж правопорядка отметил, что трагический инцидент произошел вечером 8 июня. Несчастный скончался на месте и после того, как его тело было отправлено в морг, полиция начала расследование — для того, чтобы установить гражданство покойного и обстоятельства случившегося.

Аль-Харам является главной и крупнейшей мечетью в мире, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама — Кааба.