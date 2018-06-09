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Стала известна конструкция покрышек на президентском лимузине.
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Стала известна конструкция покрышек на президентском лимузине. 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
О строении шин президентского лимузина «Сенат» рассказал один из топ-менеджеров ТД «КАМА».
Заместитель директора маркетингового направления компании Андрей Бутон приоткрыл завесу над некоторыми особенностями конструкций покрышек в президентском флагмане. Он обратил внимание на то, что составные части шин усилены металлической проволокой.
Прежде всего, имеются ввиду такие элементы покрышек, как каркас и береккер. При этом Бутон отметил, что компоновка шин элементами из стали характерна для грузовых автомобилей.
Если говорить простым языком, получается следующая картина. Если президентский флагман в случае необходимости разгонится до 190 километров в час, то модифицированный вариант покрышек сумеет выдержать все нагрузки.
Поправка на грузовые шины сделана неспроста. Лишь они могут выдержать массу президентского лимузина с учетом всех предусмотренных степеней защиты.
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