Стала известна конструкция покрышек на президентском лимузине.

О строении шин президентского лимузина «Сенат» рассказал один из топ-менеджеров ТД «КАМА».

Заместитель директора маркетингового направления компании Андрей Бутон приоткрыл завесу над некоторыми особенностями конструкций покрышек в президентском флагмане. Он обратил внимание на то, что составные части шин усилены металлической проволокой.

Прежде всего, имеются ввиду такие элементы покрышек, как каркас и береккер. При этом Бутон отметил, что компоновка шин элементами из стали характерна для грузовых автомобилей.

Если говорить простым языком, получается следующая картина. Если президентский флагман в случае необходимости разгонится до 190 километров в час, то модифицированный вариант покрышек сумеет выдержать все нагрузки.

Поправка на грузовые шины сделана неспроста. Лишь они могут выдержать массу президентского лимузина с учетом всех предусмотренных степеней защиты.