«Спасали друг друга как могли» — водители об инциденте с АЗС на трассе М-11

8 июня на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург в районе Великого Новгорода перестали работать автозаправочные станции самообслуживания — закончился бензин. По словам водителей, оказавшихся в этот день на трассе, возле каждой АЗС стояли десятки машин с пустыми баками, без возможности заправиться.

Одна из автовладелиц Анна Ахмеджанова рассказала в интервью Пятому каналу о том, как ей пришлось действовать, когда стрелка на топливном датчике стремительно начала клониться к нулю.

— Мы ехали с Москвы в Питер по платной трассе, в начале трассы есть нормальная заправка, самообслуживания, там никто не заправляется, думали, что может будет возможность потом, в дальнейшем, заправиться. Потом, на второй заправке, 327 километр, останавливались люди, мы тоже остановились, перед нами был мужчина, пытался заправиться, не получалось. Подумали сначала, что не работает сам терминал, который принимает оплату, мы тоже попытались разобраться, позвонили в техподдержку «Лукойла» , они сказали, что сейчас производят технические работы. Минут 40 они обновляли программу, девушка сказала, что будут дальше проводить технические работы, и чтобы мы их не ждали. То есть они не сказали, что у них закончился бензин. Просто сказали, что не работает, — рассказала автовладельца.

По словам женщины, к их счастью, у них еще было достаточно бензина, чтобы попытаться найти другую заправку. Они съехали с трассы, и поехали до ближайшей АЗС. Однако и там топлива не оказалось. Поискав на карте альтернативные варианты, им удалось найти где заправиться. Вернувшись на платную трассу Москва — Санкт-Петербург, они стали свидетелями шокирующей картины.

— Все заправочные станции самообслуживания, которые там есть, там было очень много народа. Везде. И ни одна не работала. Никто не мог заправиться. Мы помогли ребятам, они были из Запорожья, у них полностью закончился бензин, и они говорили, что кому-то привозили бензин, скорее всего это была аварийная служба, привезли по семь литров и все. То есть его в принципе вообще не было. В общем люди помогали друг другу как могли, кого-то подцепляли, тащили, по платной дороге до конца, после нее есть нормальная заправка, — прокомментировала Анна Ахмеджанова.

Участок трассы Москва-Петербург общей длиной около 330 километров открылся для движения 6 июня. Представители «Автодора» заявляли, что на дороге установлено достаточное количество АЗС.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Омске неожиданно подешевел бензин.