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Болезненный переход: как внедряют «безнал» в общественном транспорте Ростова
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Болезненный переход: как внедряют «безнал» в общественном транспорте Ростова 

Ростовские Вести 1 час назад
Закупленные транспортной компанией ООО «Янтарь-1» в рамках подготовки к ЧМ-2018 автобусы не оснастили новыми (зелеными) валидаторами для оплаты проезда с помощью банковских карт. Известно, что сейчас новые автобусы, работающие на маршрутах №№67 и 98, выходят на линию со старыми (желтыми) терминалами. Как сообщает представитель оператора безналичной системы оплате проезда, по желанию перевозчика данные ТС (транспортные средства) будут отслуживаться желтыми валидаторами. Кроме того, на некоторых автобусах других маршрутов, где ранее сотрудники ООО «Агентство развития платежных систем» установили валидаторы для оплаты проезда банковскими картами, они попросту демонтированы. Вероятно это сделано из-за нехватки оборудования. Поэтому из «старых» автобусов терминалы были установлены на новые, закупленные муниципальными компаниями.
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