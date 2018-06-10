Автоэксперт назвал главные преимущества изношенных шин

По мнению Джейсона Фенске, у изношенных покрышек лучшее сцепление с сухим асфальтом, чем у новых.

Автоэксперт Джейсон Фенске на своем YouTube-канале Engineering Explained наглядно показал, чем — в определенных обстоятельствах — покрышки «с пробегом» лучше, чем новые.

По словам Фенске, у изношенных покрышек за счет «сглаженного» протектора лучше сцепление с асфальтом, выше тормозная динамика и управляемость. Но — только на сухом асфальте. А вот для мокрого дорожного покрытия предпочтительнее «резина» с целым протектором: его продольные и поперечные канавки выводят дождевую воду из «пятна контакта» покрышки с дорогой, предотвращая «аквапланирование» и снижая вероятность ДТП.