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Очевидцы сфотографировали воронежца, разобравшего часть тротуара на улице 9 Января
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Очевидцы сфотографировали воронежца, разобравшего часть тротуара на улице 9 Января 

Вести Воронеж 38 минут назад
Фото: Вести Воронеж
По словам горожан, мужчина погрузил плитку к себе в авто и увёз. В Воронеже очевидцы сфотографировали мужчину, который разобрал часть тротуарной плитки на улице 9 Января. Снимок с места событий появился в группе «Типичный Воронеж» в «ВКонтакте».
По словам автора фото, инцидент произошёл сегодня, 11 июня, утром. Недалеко от дома №245В некий мужчина в перчатках разбирал тротуарную плитку и грузил в свой автомобиль «ВАЗ-2114». Многих горожан такой поступок неизвестного сильно возмутил. Некоторые же отметили, что, возможно, в ближайшее время на участке будут менять тротуар, и кто-то из рабочих договорился, что старую плитку можно забрать себе. Иного варианта, почему мужчина взялся разбирать тротуар утром на виду у всех — пока никто не выдвинул. Фото: группа «Типичный Воронеж» в «ВКонтакте»
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