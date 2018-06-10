В Уфе пройдёт ярмарка вакансий в сфере ЖКХ, общественного транспорта

Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы. На ярмарке будут предложены вакансии: администратор, специалист, водитель автомобиля, грузчик, дворник, охранник, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, менеджер, мастер, повар, плотник, слесарь, электрик и многие другие. Специалисты центра предложат посетителям ярмарки весь спектр государственных услуг в сфере занятости. Здесь можно будет пройти компьютерную диагностику и получить консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости. Ярмарка пройдет по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1, начало в 10.00.