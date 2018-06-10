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Красноярцы пожаловались на незаконные поборы у местных водоемов
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Красноярцы пожаловались на незаконные поборы у местных водоемов 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В последнее время в Красноярске участились случаи незаконных поборов на дорогах к местным водоемам. Ситуация напоминает рейдерский захват: подъезд к реке или озеру просто перекрыт, и неизвестные люди требуют плату за проезд. Об этом сообщила «Телекомпания ТВК».
Так, например, КПП стоит у Манского плеса: чтобы проехать дальше, необходимо заплатить 400 рублей. Однако препятствовать движению на этом участке нельзя, поскольку дорога ведет к реке и дачным участкам. По закону, платными могут быть только бассейны и искусственные водоемы.
Аналогичная история на озере Песчанка: местные бизнесмены собирают деньги и с водителей, и с пассажиров, и даже с пешеходов. Вокруг водоема они выкопали ров, чтобы к водоему нельзя было проехать с противоположной стороны.
Местные жители уже неоднократно обращались в полицию, однако большой пользы это не приносит, говорят они. Пока сотрудники правоохранительных органов находятся на месте, все проезжают в свободном режиме. Стоит только им уехать, — доступ к воде снова становится платным.
Красноярский активист протестировал новые «антивандальные» столбы, приклеив на них рекламные стикеры.
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