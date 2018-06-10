Ростовчанин разбил голову, ударившись о дорожный знак на Ворошиловском

В донской столице молодой мужчина в прямом смысле слова на ровном месте получил серьезное увечье: прохожий загляделся по сторонам и ударился о низко висящий дорожный знак. Потерпевший до крови рассек лоб, в результате ему понадобилась помощь врачей.

— На Ворошиловском, 65 парень головой ударился о дорожный знак. Потерял много крови! Что думали, когда планировали такой низкий знак? — написал в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» свидетель инцидента.

В этот знак врезался прохожий

В комментариях к посту ростовчане написали, что это не первый случай, когда прохожие калечатся о знак.