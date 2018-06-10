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Ростовчанин разбил голову, ударившись о дорожный знак на Ворошиловском
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Ростовчанин разбил голову, ударившись о дорожный знак на Ворошиловском 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской столице молодой мужчина в прямом смысле слова на ровном месте получил серьезное увечье: прохожий загляделся по сторонам и ударился о низко висящий дорожный знак. Потерпевший до крови рассек лоб, в результате ему понадобилась помощь врачей.
— На Ворошиловском, 65 парень головой ударился о дорожный знак. Потерял много крови! Что думали, когда планировали такой низкий знак? — написал в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» свидетель инцидента.
В этот знак врезался прохожий
В комментариях к посту ростовчане написали, что это не первый случай, когда прохожие калечатся о знак.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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