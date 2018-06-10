Ещё
«Платон» приносит в Ростовскую область не деньги, а трафик
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Платон» приносит в Ростовскую область не деньги, а трафик 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Большегрузы уходят на автодороги местного значения избегая федеральных трасс. Нагрузка на транспортную сеть региона значительно увеличилась, а бюджетные ассигнования на ремонт нет. Об этом заявил в своем докладе в Заксобрании региона министр транспорта Андрей Иванов. «После ввода системы „Платон“ на федеральных дорогах часть большегрузных транспортных средств перераспределилась на региональные и местные дороги» — заявил он.
Проблема ремонта автодорог местного значения достаточно остро стоит в Ростовской области, признает Минтранс. Регион занимает 5 место в стране по грузообороту, нагрузка на транспортную сеть возросла за последние шесть лет на 30%. А ведь и тогда дороги буквально «трещали по швам».
«Если федеральные дороги с 2014 года имеют 100-процентное финансирование — то есть ежегодно выполняется весь комплекс работ, обеспечивающий их нормативное состояние, то финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию региональных и межмуниципальных дорог составляет лишь 27% от норматива» — пояснил Иванов.
Согласно данным Минтранса, количество автомобилей на донских дорогах за последние годы увеличилось в десятки раз. Нагрузка на транспортную сеть очень велика, в Ростовской области в 2016 году на 1000 человек приходилось 305 легковых автомобилей. Теперь к этим цифрам добавились и большегрузы, избегающие «Платона». Региональным властям обещают, что деньги, полученные от новой системы, пойдут на ремонт дорог, но пока что их направляют в первую очередь на объекты федерального значения.
Деловое сообщество: последние новости
5 причин обслуживать автомобиль у официального дилера Против автохамов на Садовой не помогли ни столбики, ни ограждения В Ростове снова начали прокалывать колеса машин
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших2
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу5
Кого не пустят на Крымский мост3
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Составлена пятерка самых дешевых иномарок
Видео
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение