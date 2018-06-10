«Платон» приносит в Ростовскую область не деньги, а трафик

Большегрузы уходят на автодороги местного значения избегая федеральных трасс. Нагрузка на транспортную сеть региона значительно увеличилась, а бюджетные ассигнования на ремонт нет. Об этом заявил в своем докладе в Заксобрании региона министр транспорта Андрей Иванов . «После ввода системы „Платон“ на федеральных дорогах часть большегрузных транспортных средств перераспределилась на региональные и местные дороги» — заявил он.

Проблема ремонта автодорог местного значения достаточно остро стоит в Ростовской области, признает Минтранс . Регион занимает 5 место в стране по грузообороту, нагрузка на транспортную сеть возросла за последние шесть лет на 30%. А ведь и тогда дороги буквально «трещали по швам».

«Если федеральные дороги с 2014 года имеют 100-процентное финансирование — то есть ежегодно выполняется весь комплекс работ, обеспечивающий их нормативное состояние, то финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию региональных и межмуниципальных дорог составляет лишь 27% от норматива» — пояснил Иванов.

Согласно данным Минтранса, количество автомобилей на донских дорогах за последние годы увеличилось в десятки раз. Нагрузка на транспортную сеть очень велика, в Ростовской области в 2016 году на 1000 человек приходилось 305 легковых автомобилей. Теперь к этим цифрам добавились и большегрузы, избегающие «Платона». Региональным властям обещают, что деньги, полученные от новой системы, пойдут на ремонт дорог, но пока что их направляют в первую очередь на объекты федерального значения.