Против автохамов на Садовой не помогли ни столбики, ни ограждения

Вопиющее нарушение правил парковки в Ростове давно стало нормой. Но вот новенького ремонта на Большой Садовой очень даль. Автохамов не останавливают ни бетонные заграждения, ни ограды на газонах. Иномарки паркуются прямо вокруг деревьев, не щадя зеленые насаждения. Новые решетки с корнем выдраны из земли весом автомобилей, да и плитка долго с таким трафиком не продержится. А ведь ремонт улицы обошелся казне в 150 млн рублей.

До начала ЧМ-2018 служба эвакуации будет работать в усиленном режиме. Все неправильно припаркованные авто должны увозить на штрафстоянку. Для этих целей власти Ростова даже закупили 10 дополнительных единиц спецтехники.