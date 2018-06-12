Готовьтесь к пробкам: на Тюменском тракте в середине лета начнут ремонтировать ещё один мост

Под Екатеринбургом отремонтируют ещё один мост на Тюменском тракте. Уралуправтодор, который отвечает за федеральные дороги, опубликовал конкурс на ремонт путепровода над железной дорогой на 45-м километре автодороги (перед Белоярским).

Согласно документам, размещённым на сайте госзакупок, из федерального бюджета на ремонт выделят 73,4 миллиона рублей.

Подрядчика выберут 29 июня. Ремонт начнётся после заключения контракта. Все работы должны быть завершены к 31 декабря.

На время работ движение транспорта через мост будет затруднено.

«До начала работ на объекте подрядчик должен разработать и утвердить у заказчика схемы организации движения в местах производства работ, — отмечается в контракте. — Информацию о начале производства работ и утверждённые схемы направить в органы ГИБДД ».

После ремонта на верхний слой покрытия будет действовать гарантия 4 года, на нижний — 5 лет, а на деформационные швы — 8 лет.

На днях под Екатеринбургом полностью открыли движение по мосту на 23-м километре Тюменского тракта. Этот путепровод ремонтировали с прошлого года. Из-за ремонта на Тюменском тракте собирались пробки длиной до пяти километров.

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