В Казани появился пешеходный переход, который очень похож на бетонные блоки. Полезен ли он?

На одной из дорог Казани появился необычный пешеходный переход: в зависимости от точки зрения он может выглядеть как бетонные блоки, сложенные в ряд. В особенностях новой дорожной разметки разбирался «360».

Объемную дорожную разметку можно увидеть на улице Батурина. Она по виду напоминает бетонные блоки — это должно заставить водителей быть внимательнее и повысить частоту торможений перед зоной для перехода дороги. Со стороны пешеходов все выглядит как всегда. Не исключено, что подобное нововведение появится и на других частях дорог города.

Источник фото: «ВКонтакте»

Не всем понравилась новинка. Противники этой идеи считают, что водитель, вовремя не догадавшись, что это всего лишь рисунок, может резко затормозить, что закончиться аварией.

Рано или поздно водители к этому привыкнут, поэтому как повсеместная мера или постоянная она не работает

Аркадий ГершманУрбанист, автор блога «Город для людей»

«360» связался с урбанистом, автором блога «Город для людей» Аркадием Гершманом. Он рассказал, что подобные практики встречаются по всему миру. Обычно они входят в комплекс мер по повышению безопасности улиц и редизайну улицы, куда входит изменение полосности дороги, типа парковки и ее расположения, добавление или упразднение островков безопасности. Что касается нашей страны, то такие меры носят скорее эпизодический характер. Никто не проводит статистику, поэтому сложно сказать, поможет такая зебра снизить аварийность на дорогах или нет.

Казань — не единственный город, в котором есть необычный пешеходный переход. В прошлом году в Ярославле появилось несколько таких: классическую зебру дополнили 3D рисунки. Семейство уток призвано обращать на себя внимание водителей, чтобы те почаще останавливались, чтобы пропустить пешеходов.

Источник фото: «ВКонтакте»

Пол Маккартни, На зебре можно не только рисовать, но и фотографироваться. Один из культовых снимков всех времен сделан на пешеходном переходе. На нем музыканты Джон Леннон Джордж Харрисон и Ринго Старр переходят дорогу перед студией звукозаписи Abbey Road. Изображение было использовано для одноименного альбома The Beatles.

Источник фото: Flickr

В один год с ярославскими уточками появились «парящие» пешеходные переходы в исландском городе Исафьордюр. Инициатором новой дорожной разметки стал местный чиновник, который вдохновился аналогичным проектом в Нью-Дели в Индии.

Илья Варламов рассказал «360», что критически относится к нестандартным пешеходным переходам, так как из-за необычного рисунка водитель может просто не заметить человека на дороге. «…Во многих странах, если вы посмотрите на Германию, Францию, Англию, на регулируемых пешеходных переходах часто просто нет зебры: просто обозначены габариты пунктиром или еще как-то, а непосредственно зебры нету вообще, — объяснил блогер, — У нас в России очень часто любят маскировать пешехода на пешеходном переходе. Например, как вы знаете, у нас теперь есть правило делать зебру не просто белой, как везде, а делать бело-желтые полоски. Весь пешеходный переход у нас обвешивают яркими знаками».

Главный принцип: выделять пешехода, а не переход

Илья ВарламовБлогер

Получается, что если говорить об известных случаях из практики зарубежных стран, нестандартные пешеходные переходы — это единичные акции, которые несвязные с безопасностью. Здесь мы имеем дело с использованием дороги как основы для арт-объектов.

«Для того, чтобы выделить пешехода нужно обеспечить нормальную подсветку, — заметил Варламов, — У нас по ГОСТу положено, чтобы подсветка пешеходного перехода была в два раза ярче, чем обычной дороги, но это практически нигде не соблюдается».