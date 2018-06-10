Он спросил ее, почему она продавала почти новый Porsche за $50. Ее ответ — удивительный!

Мужчина в Калифорнии увидел объявление в газете «Продается почти новый » Porsche «, в отличном состоянии — цена 50$.» Он был уверен, что в газете опечатка, но даже за $5000, это была бы очень выгодная покупка, поэтому он поспешил по адресу, чтобы посмотреть на машину.

По указанному адресу он нашел прекрасный дом, и его встретила миловидная женщина. Она подтвердила, что давала объявление в газету и цена была действительно 50$. «Машина, — сказала она, — в гараже. Можете пойти и посмотреть на нее».

Парень был ошеломлен. Это был красивый Porsche и, как и было написано в объявлении «почти новый». Он спросил, может ли прокатиться на машине вокруг квартала, чтобы проверить ее. Женщина сказала: «Конечно», — и села рядом с ним. Porsche просто летал. Молодой человек взял 50 долларов из кошелька и передал их женщине, несколько смущенно. Женщина отдала ему необходимые документы, и автомобиль был его.

Наконец, новый владелец не мог больше терпеть. Ему очень хотелось узнать, почему женщина продавала Porsche по такой смехотворно низкой цене. Ее ответ был прост. С улыбкой на лице, она сказала: «Я живу здесь с моим мужем, графом. Ну, после 30 лет совместной жизни, он ни слова не сказав, ушел от меня к молодой девушке. Но так как он оставил все свои кредитки дома, я знала, что он не мог уйти далеко. Вчера из Флориды он прислал мне телеграмму: „Мне нужны деньги, дорогая, продай машину и вышли мне их!“ Так что я исполнила его просьбу!