Парковочные войны: жильцы дома на Зорге грозят перекрыть улицу, если их заставят платить за стоянку

Нешуточный конфликт разгорелся из-за парковочных мест около девятиэтажного многоквартирного дома, расположенного на Зорге 41/46. Представитель инициативной группы жильцов Ольга Иванова рассказала, что «какие-то странные люди» заставляют владельцев убирать с парковки под домом автомобили. При этом парковку для всего многоподъездного дома собственники жилья сделали своими руками и за свои деньги.

— У нас дом распложён так, что ставить машины возможно только вдоль фасада здания. Больше парковочных мест нет. У нас даже детская площадка отсутствует, — рассказала Ольга Иванова корреспонденту 161.ru. — Поэтому несколько лет назад мы придомовую территорию силами всех жильцов огородили сеткой-рабицей и установили будку для сторожа. Так появилась у дома парковка. Сторожим ее сами, по очереди.

При этом Ольга не скрывает — пару лет назад администрация района через суд добилась сноса забора и сторожки. Но исполнять решение суда водители не торопились. Впрочем, на этом особо никто и не настаивал.

Но на днях к дому подъехали незнакомые мужчины и заявили жильцам, что теперь парковка принадлежит им.

— Приехали на « Порше Кайенах», сказали, что мы все нищеброды. Потребовали убрать автомобили, заявили, что дальше будем за каждую машину им платить 80 рублей в сутки! При этом у жильцов нет никакой другой альтернативы, машины ставить больше негде, — комментирует собеседник издания. — Такое ощущение, что у нас наступили 90-ые.

Ольга говорит, что жильцы, хоть и с запозданием, но решение суда исполнили: будку разобрали, ограждение снесли.

— Но в том решении ни слова не было о том, что нам нельзя ставить машины около нашего дома, — говорит активист. \

Жители уже написали жалобы во все инстанции: прокуратуру района и города, приемную президента, в администрацию города. Сходили они и на прием к чиновникам из администрации Советского района.

— Но внятных ответов на вопросы: «Кто заинтересован в платной парковке под домом. И как быть нам, местным жителям?», — не услышали, — продолжает Ольга.

Автовладельцы настроены очень серьезно. Если в ближайшее время ситуация не прояснится в их пользу, люди будут перекрывать Зорге.

— Мы на многое готовы! Мы закидаем всех жалобами. Поставим сотню машин, парализуя движение по Зорге, ведь нам не оставляют выбора, — прокомментировала собеседница издания.

На момент публикации комментарий в администрации Советского района получить не удалось, но редакция в любой момент готова предоставить площадку для ответа.