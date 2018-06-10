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Когда появится барнаульская кольцевая дорога?
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Когда появится барнаульская кольцевая дорога? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Или хотя бы обещанный северный обход? Ждём не первую пятилетку!
Идея северного обхода Барнаула разрабатывалась ещё в 80-е годы прошлого века, но в последние годы обсуждается идея транспортного обхода, который правильнее было бы назвать южным.
По информации зампредседателя правления по технической политике Росавтодора Игоря Зубарева, Алтайскому краю помогут в проработке деталей инвестпроекта. В ближайшее время проект получит заключение госэкспертизы. Эта дорога будет способствовать выводу значительной части автомобильного потока за пределы Барнаула и снизит нагрузку на улично-дорожную сеть города. Транспортный обход позволит соединить федеральные трассы А-322 («Барнаул — Рубцовск») и Р-266 («Чуйский тракт»). А в дальнейшей перспективе — соединится с автомобильной трассой «Барнаул — Павлодар». Проект оценивается в сумму около 50 млрд рублей. 68-километровую дорогу будут строить в три этапа. В первую очередь — 41-километровый участок между Змеиногорским и Чуйским трактами и мост через основное русло Оби длиной 2,4 км, а также еще 3,3 км мостов в пойменной части реки.
АиФ — Алтай: последние новости
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