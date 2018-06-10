Что делать, если не получается оформить полис ОСАГО через интернет?

Несколько раз пытался оформить полис ОСАГО через интернет — у трёх разных страховых компаний, нигде не удалось. Заполняешь форму, вносишь все данные, а в итоге перенаправляет на другой сайт и там оформление «зависает». А ведь электронные полисы обещали без ограничений?

По данным на конец мая 2018 года, в регионе продано чуть более 125 тыс. электронных полисов. По этому показателю Алтайский край занимает 14-е место в стране и 4-е место в Сибирском федеральном округе. В Сибири наш регион опережают Новосибирская и Иркутская области, а также Красноярский край.

Как сообщила управляющая отделением Барнаул Сибирского Банка России Татьяна Винокурова , продажа ОСАГО через интернет стала обязательной для страховых компаний с января прошлого года. Купить ОСАГО через интернет человек может в удобное время, не ожидая своей очереди в офисе страховщика. Количество жалоб на сложности с покупкой «автогражданки» онлайн невелико.

Перенаправление на сайт РСА происходит в случае сбоя в работе сайта страховой компании. Такая система обеспечивает бесперебойную продажу полисов. Страхователь оформляет договор, но уже с другим страховщиком. Если возникают проблемы, и вы не можете оформить ОСАГО по другим техническим причинам, обратитесь сначала в службу поддержки страховой организации. Если это не помогло, жалуйтесь в Банк России через интернет-приёмную и не забудьте прикрепить доказательства — скриншот экрана — рекомендует Татьяна Винокурова.