Курганец, купивший права, пойдет на обязательные работы

По информации Курганской городской прокуратуры, 240 обязательных работ придется выполнить курганцу, который почти месяц ездил с купленными правами. Еще в феврале автомобиль нарушителя остановили сотрудники Госавтоинспекции , чтобы проверить документы. И как оказалось не зря. Водительское удостоверение показалась инспекторам подозрительным и они «пробили» водителя по базам. Оказалось, что мужчина давно лишен прав на управление транспортным средством. Пользоваться общественным транспортом или ходить пешком нарушитель не хотел, поэтому заказал в Интернете «липовое» удостоверение, вклеил туда свою фотографию и пользовался им, как настоящим.

Стоит отметить, что в сети предлагают порядка пяти разных сайтов. Например, продавцы с сайта http://kurgan.spravami.com/help/poluchit-prava уверяют, что липовое удостоверение ничем не будет отличаться от настоящих. стоит такая услуга от трех тысяч рублей.