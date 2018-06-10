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Курганец, купивший права, пойдет на обязательные работы
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Курганец, купивший права, пойдет на обязательные работы 

Уральский меридиан 3 часа назад
Фото: Уральский меридиан
По информации Курганской городской прокуратуры, 240 обязательных работ придется выполнить курганцу, который почти месяц ездил с купленными правами. Еще в феврале автомобиль нарушителя остановили сотрудники Госавтоинспекции, чтобы проверить документы. И как оказалось не зря. Водительское удостоверение показалась инспекторам подозрительным и они «пробили» водителя по базам. Оказалось, что мужчина давно лишен прав на управление транспортным средством. Пользоваться общественным транспортом или ходить пешком нарушитель не хотел, поэтому заказал в Интернете «липовое» удостоверение, вклеил туда свою фотографию и пользовался им, как настоящим.
Стоит отметить, что в сети предлагают порядка пяти разных сайтов. Например, продавцы с сайта http://kurgan.spravami.com/help/poluchit-prava уверяют, что липовое удостоверение ничем не будет отличаться от настоящих. стоит такая услуга от трех тысяч рублей.
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