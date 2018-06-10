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В Австралии цирковые артисты сорвались с высоты во время представления
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В Австралии цирковые артисты сорвались с высоты во время представления 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Пара гимнастов из цирка Kinetica едва погибла в результате несчастного случая. Накануне они выступали перед городской полицией в одном из отелей города. Когда акробаты выполняли трюк на трапеции, конструкция внезапно оборвалась. На глазах у зрителей они рухнули на плитку с четырехметровой высоты.
Когда женщина ударилась головой и потеряла сознание, ей на помощь пришли другие артисты. Уже в больнице врачи привели пострадавшую в чувство и провели полное обследование. К счастью, рана не стала угрозой для жизни и в тот же день циркачей отпустили домой. Об этом сообщает телеканал Nine News.
Ранее Пятый канал рассказывал, как известный иллюзионист Сергей Воронов сорвался с высоты
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