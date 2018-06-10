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В Корее обсудили заключение Специального инвестиционного контракта с Hyundai
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В Корее обсудили заключение Специального инвестиционного контракта с Hyundai 

Министерство промышленности и торговли РФ 47 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов провел встречу с президентом компании Hyundai Motor Company Ли Вон Хи.
Основной темой встречи стала подача компанией Hyundai заявки на заключение Специального инвестиционного контракта
Стороны обсудили дальнейшие шаги по вопросу локализации производства двигателей и трансмиссии на территории Российской Федерации, а также перспективные направления сотрудничества, в частности, беспилотные системы управления транспортом и электромобили.
Отдельное внимание Александр Морозов уделил возможностям реализации совместных проектов в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы Авто.нет.
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