В Корее обсудили заключение Специального инвестиционного контракта с Hyundai

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов провел встречу с президентом компании Hyundai Motor Company Ли Вон Хи.

Основной темой встречи стала подача компанией Hyundai заявки на заключение Специального инвестиционного контракта

Стороны обсудили дальнейшие шаги по вопросу локализации производства двигателей и трансмиссии на территории Российской Федерации, а также перспективные направления сотрудничества, в частности, беспилотные системы управления транспортом и электромобили.

Отдельное внимание Александр Морозов уделил возможностям реализации совместных проектов в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы Авто.нет.