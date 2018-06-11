Посадил на колеса

Современный образ жизни немыслим без автомобилей. Бензин и заправки, парковки, права на вождение, штрафы, техсервисы, детские кресла — весь этот мир сформировался под влиянием легендарного отца-основателя автоиндустрии Генри Форда . Его изречения ставят в сборники «Цитаты великих» рядом со словами Мао Цзэ Дуна и Стива Джобса . Именно он превратил автомобиль из дорогой игрушки богачей в повседневный товар для каждой американской семьи, а затем и во всем мире. Уже четыре поколения Фордов контролируют детище патриарха семьи — гигант Ford Motor Company . Благодаря сплоченности члены клана Фордов поддерживают жизнеспособность семейного дела несмотря на общий закат отрасли. Сейчас компания занимает 42 место в рейтинге самых дорогих мировых брендов, а капитализация компании колеблется в районе 47,12 миллиарда долларов. Секреты успеха знаменитой автомобильной династии — в материале «Ленты.ру»

Перефразируя слова Ньютона, можно сказать, что Генри Форд стоял на плечах таких гигантов американской промышленности, как Джон Рокфеллер (его нефтяники выпускали бензин), Джон Пирпонт Морган (основанные им компании производили электричество) и Эндрю Карнеги (его заводы поставляли сталь). В конце XIX века из первоначального хаоса мелких компаний по производству керосина поднялся монолит — великий и ужасный Standard Oil Рокфеллера. Точно так же в автомобилестроении чуть позже выкристаллизовалась Ford Motor Company. Однако между ними есть принципиальное отличие — если Рокфеллер стремился монополизировать отрасль, то Форд напротив, первое время сам боролся с автомобильным синдикатом для того, чтобы заниматься выпуском собственных машин.

Будущий индустриальный революционер родился на ферме в Мичигане, в семье ирландских эмигрантов-протестантов. Проведенное в сельской глубинке детство и религиозное воспитание наложили отпечаток на личность будущего социально-ответственного бизнесмена. Позже, кроме самоотдачи на работе, он будет требовать от своих рабочих бережливости, умеренности и трепетного отношения к семье.

Генри рано проявил интерес к технике — ребенком он любил разбирать игрушки и пытался мастерить собственные механизмы. Какого-то систематизированного образования молодой Форд не получил, в будущем это давало злопыхателям поводы для колкостей: ха-ха, малограмотный сын фермера выпускает новейший продукт. На критику и колкости Форд резонно отвечал, что люди с несколькими университетскими образованиями не стесняются пользоваться его машинами.

Размеренную деревенскую жизнь Генри не любил и, вопреки воле отца, при первой возможности уехал в Детройт. В дальнейшем вся его деятельность будет связана с этим городом, а штаб-квартира Ford Motor расположится в пригороде американского автограда — Дирборне. Через несколько лет блудный сын вернулся к родителям, но не от разочарования и краха надежд, а чтобы жениться на любимой девушке, родители которой — тоже фермеры — никогда бы не отдали дочь замуж за человека без земли и дома.

В конце концов молодая пара все же перебралась в Детройт, где Генри начал работать инженером в электротехнической компании Эдисона. Там же механик-самоучка увлекся идеей создания самоходного экипажа и в 1892-1893 годах смастерил свой первый автомобиль, который больше походил на крестьянскую тележку. Машина производила много шума, пугала лошадей и привлекала внимание зевак. «Если я оставлял ее одну хотя бы на одну минуту, сейчас же находился любопытный, который пробовал на ней ездить. В конце концов, я стал носить при себе цепь и должен был привязывать тележку к фонарному столбу, если оставлял ее где-нибудь», — писал Форд в автобиографии «Моя жизнь, мои достижения». С тех пор производство машин стало делом жизни Форда и его потомков.

После двух неудачных попыток в 1903 году Генри с компаньонами зарегистрировали новую компанию — Ford Motor. Самоходные экипажи, которые выпускали тогда многочисленные энтузиасты, были красивы и элегантны, но ненадежны и, самое главное, не воспринимались людьми всерьез. Машина была дорогой игрушкой, забавой богатых бездельников, катающихся для демонстрации статуса. Форд взял курс на создание массового автомобиля для каждого фермера или рабочего. «Он будет достаточно велик, чтобы в нем поместилась целая семья, но и достаточно мал, чтобы один человек мог управлять им. Он будет сделан из лучшего материала, построен первоклассными рабочими силами и сконструирован по самым простым методам, какие только возможны в современной технике», — говорил Форд.

Такой машиной в 1908 году стала Model T, или «Жестяная Лиззи», как ее прозвали в народе («Лиззи» — распространенная кличка лошадей у извозчиков в то время). Корпус машины представлял собой жестяной короб черного цвета на колесах без каких-то изысков. Но автомобиль получился мощный, надежный и неприхотливый — в США началась эра Model T, которая продлилась почти 20 лет.

В первые годы существования компания Форда делала машины, как все, — вручную и на заказ. Вначале Model T стоила недешево — 825 долларов, но завод наращивал выпуск, и стоимость автомобиля постепенно снижалась. К середине 1920-х годов «Жестянка Лиззи» подешевела до 290 долларов. Дешевизна достигалась за счет внедрения в 1913 году конвейерного метода сборки. Вопреки распространенному заблуждению, Генри Форд не изобретал конвейер — он внедрил первую коммерчески успешную линию. С помощью нее всего за год удалось поднять производительность труда на заводе примерно наполовину, что стало настоящим переворотом в промышленности. Генри Форд заработал сотни миллионов долларов, стал одним из самых успешных бизнесменов в мире и навсегда изменил Америку.

Успех Форда заключается в том, что он сумел объединить новейшие по тем временам технические достижения с лучшими методами организации производства. В результате компания процветала, а Форд принял необычные для той эпохи решения: увеличил в два раза минимальную зарплату на своих предприятиях и улучшил условия труда рабочих. Но, отдавая должное социальной политике Форда, необходимо помнить, что в борьбе с утечкой опытных, квалифицированных кадров заинтересовано любое предприятие. В трудные времена он не церемонился с рабочими: увольнял, уменьшал оклады, разгонял забастовщиков с помощью специальной службы безопасности из бывших спортсменов и уголовников.

В 1920-х годах автомобильная империя Форда контролировала 60 процентов автомобильного рынка США, филиалы компании появились во многих странах мира, а сам он стал необычайно популярен. Однажды автомагнат даже получил письмо с признаниями в любви к машинам Ford от знаменитых гангстеров Бонни и Клайда.

В это же время принадлежащая автомагнату газета Dearborn Independent опубликовала скандальные Протоколы сионистских мудрецов, а затем книгу «Международное еврейство» (The International Jew). Вскоре Форд свернул антисемитскую кампанию, однако Адольф Гитлер впоследствии очень тепло отзывался о промышленнике.

Тенденции автомобилестроения менялись, потребители насытились простым хлебом и захотели пирожных. Конкуренты Ford Motor начали уделять больше внимания внешнему виду машин, но постаревший основатель компании упрямо держался за «Жестянку Лиззи», и автогигант основательно забуксовал. Затем нагрянула Великая депрессия со всеми сопутствующими проблемами, но Форду повезло — его спас крупный советский заказ. По соглашению с правительством СССР специалисты фирмы налаживали производство на Горьковском автозаводе, реконструировали завод АМО (Автомобильного московского общества) и обучали персонал будущих предприятий.

В 1919 году бизнесмен выкупил акции Ford Motor у других акционеров, и компания стала по-настоящему семейным делом. С тех пор бизнес всегда передавался по наследству. Окружение Форда настаивало на модернизации производства и расширении товарной линейки, но с годами Форд-старший терял гибкость и с трудом принимал решения о новшествах. В годы Второй мировой войны компания взбодрилась за счет военных заказов, однако в семейной жизни автомагната произошла трагедия — умер единственный сын и наследник Эдсел. Теряющему связь с реальностью патриарху вновь пришлось встать у руля, но ненадолго — в 1947 году великий промышленник скончался на 84 году жизни.

В последние годы жизни основателя компании Ford Motor переживала не лучшие времена. Хозяин слабел, и власть в корпорации прибрали к рукам громилы из службы безопасности, ничего не смыслившие в производстве. Из кризиса среднего возраста семейное дело вытянул старший внук Генри Форда — Генри Форд II, который был главой компании с 1945 по 1979 год. Он подобрал команду толковых менеджеров, и Ford Motor вновь окрепла и обогнала конкурентов. Также при Генри II Форды стали сплоченным кланом. В 1956 году семья превратила Ford Motor в публичную компанию, но никогда не выпускала управление автогигантом из своих рук, сохранив 40 процентов голосующих акций. Сейчас компанией руководит правнук основателя Ford — Уильям Клэй Форд-младший, он же является главой семейного клана. Сегодня в Ford Motor на разных должностях работают около десятка прямых потомков Генри Форда.

Благодаря сплоченности семьи корпорация оказалась единственной автомобильной компанией из «Большой детройтской тройки» — Ford, General Motors Chrysler , которой не понадобилась федеральная помощь во время кризиса конца 2000-х годов. Чтобы избежать банкротства, Уильям Клэй Форд-младший собрал всех членов клана и сказал: «Нам надо занять 23 миллиарда долларов, заложив все, включая семейное имя». По его словам, в тот «очень эмоциональный» момент семья осталась единой, и это помогло пережить Фордам трудные времена. Уильям Клэй Форд-младший организовывает семейные собрания несколько раз в год. На них обсуждаются семейные дела, текущее состояние и перспективы бизнеса.

Сейчас компания владеет 67 заводами по всему миру. В России концерн производит машины совместно с группой Sollers в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске. В 2017 году оптовые продажи Ford Motor по всему миру составили 6,6 миллиона автомобилей. Главным рынком для компании остается Северная Америка — на нее приходится почти половина продаж. В России только в прошлом году компания реализовала более 50 тысяч машин.