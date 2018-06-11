Лихая Пелагея задолжала больше 30 тысяч рублей штрафов за нарушение ПДД

Пелагея задолжала ГИБДД 30 тысяч рублей. Как сообщает Starhit, штрафы за нарушение ПДД певица игнорирует уже целый год. Согласно данным на сайте Федеральной службы судебных приставов, исполнительница часто превышает скорость и неправильно паркуется. Родственникам о своих многочисленных долгах певица предпочитает не рассказывать.

— Первый раз слышу о штрафах дочери. Вообще, она редко водит автомобиль! — цитирует издание маму Пелагеи Светлану Ханову

Ранее Пятый канал сообщал о том, что поклонники Пелагеи в восторге от ее «нового» бюста. На одном из последних фото исполнительница народных песен предстала с открытыми плечами и внушительным декольте. Некоторые предложили, что Пелагею преобразило материнство, другие же подумали, что над грудью певицы потрудился пластический хирург.