Воры украли с велопарковки на Краснолесья сразу четыре велосипеда

В ночь с 9 на 10 июня воры забрались во двор жилого комплекса на улице Краснолесья, 10. Они подошли к велопарковке, отрезали замки и украли сразу 4 велосипеда.

— Мой велосипед тоже там стоял, но он остался на месте, — рассказал E1.RU читатель Дмитрий. — У нас вторая очередь еще строится, там, видимо, была дыра в заборе, они через нее прошли, минут сорок находились на территории двора, а потом вывезли велосипеды с велопарковки. Двое уехали на велосипедах, а один увел сразу два.

Еще один житель этого дома, у которого украли велосипед, рассказал, что кроме этих воришек ночью на территории двора был подозрительный автомобиль.

— Подъехал к парадному входу в дом автомобиль и встал на «аварийку», — рассказал Роман. — После того, как воры угнали велосипеды (спустя 30–40 минут, как они проникли на территорию двора) этот человек вышел из машины и проследовал до велопарковки, посмотрел там что-то, затем вернулся в машину и уехал. Думаю, это не совпадение.

С утра во двор приезжала полиция, посмотрели камеры, поговорили с охранником, прошлись по территории. Жители очень обеспокоены этой кражей, поэтому надеются, что кто-то из читателей узнает воров и сообщит в полицию.

А в конце мая воры украли два дорогих велосипеда из подъезда на Маршала Жукова. На записи камер тогда попали парень и девушка.