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Воры украли с велопарковки на Краснолесья сразу четыре велосипеда
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Воры украли с велопарковки на Краснолесья сразу четыре велосипеда 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В ночь с 9 на 10 июня воры забрались во двор жилого комплекса на улице Краснолесья, 10. Они подошли к велопарковке, отрезали замки и украли сразу 4 велосипеда.
— Мой велосипед тоже там стоял, но он остался на месте, — рассказал E1.RU читатель Дмитрий. — У нас вторая очередь еще строится, там, видимо, была дыра в заборе, они через нее прошли, минут сорок находились на территории двора, а потом вывезли велосипеды с велопарковки. Двое уехали на велосипедах, а один увел сразу два.
Еще один житель этого дома, у которого украли велосипед, рассказал, что кроме этих воришек ночью на территории двора был подозрительный автомобиль.
— Подъехал к парадному входу в дом автомобиль и встал на «аварийку», — рассказал Роман. — После того, как воры угнали велосипеды (спустя 30–40 минут, как они проникли на территорию двора) этот человек вышел из машины и проследовал до велопарковки, посмотрел там что-то, затем вернулся в машину и уехал. Думаю, это не совпадение.
С утра во двор приезжала полиция, посмотрели камеры, поговорили с охранником, прошлись по территории. Жители очень обеспокоены этой кражей, поэтому надеются, что кто-то из читателей узнает воров и сообщит в полицию.
А в конце мая воры украли два дорогих велосипеда из подъезда на Маршала Жукова. На записи камер тогда попали парень и девушка.
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