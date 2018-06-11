В Красноярске из-за сноса виадука перекроют часть ул. Батурина

Из-за сноса виадука в Красноярске 13 и 14 июня с 01:00 до 05:00 полностью перекроют движение автомобилей на участке от ул. Батурина до дома №46, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения вводятся в связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения. Рабочие уже приступили к демонтажу конструкции, начали снимать асфальт и убирать балки. Сам же снос виадука будет проходить после праздников. Близлежащие улицы будут перекрывать по ночам, чтобы избежать пробок. Работы завершат до 21 июня.