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В Красноярске из-за сноса виадука перекроют часть ул. Батурина
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В Красноярске из-за сноса виадука перекроют часть ул. Батурина 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Из-за сноса виадука в Красноярске 13 и 14 июня с 01:00 до 05:00 полностью перекроют движение автомобилей на участке от ул. Батурина до дома №46, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничения вводятся в связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения. Рабочие уже приступили к демонтажу конструкции, начали снимать асфальт и убирать балки. Сам же снос виадука будет проходить после праздников. Близлежащие улицы будут перекрывать по ночам, чтобы избежать пробок. Работы завершат до 21 июня.
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