Ещё
«Может же кого-то убить»: электрический столб упал на машину у дома
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Может же кого-то убить»: электрический столб упал на машину у дома 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Электростолб упал у дома на улице Костычева в Ленинском районе Новосибирска — он свалился на грузовой автомобиль. Жители опасаются, что необесточенные провода могут быть опасными, особенно для детей.
Столб упал у дома на улице Костычева, 9 вчера около 16:00 во время грозового ливня, рассказала корреспонденту НГС жительница левого берега Людмила Бороздина. С тех пор у жителей окрестных домов нет электричества.
Кроме того, электростолб упал на автомобиль. Рядом с ним свалилось и дерево.
«Мы с четырёх [часов] сидим — провода валяются, мы не знаем даже, обесточили их или нет. Ребятишек, конечно, поотогнали, но не знаем, сколько мы ещё так просидим. Может же кого-то убить, если они не обесточены», — пояснила Людмила Бороздина, отметив, что жителям так и не удалось получить информацию у экстренных служб, когда электричество вернётся.
«Я уже хотела позвонить в пожарную часть, потому что дети голодные, плачут — на сухомятке», — добавила она.
В диспетчерской управляющей организации «Жилой квартал» кратко объяснили, что последствия должны устранить к 14:00, и электричество вернётся.
Вчерашняя гроза превратила Новосибирск в сплошной поток воды — пешеходы переходили дороги по колено в воде, а автомобили тонули в настоящих реках.
ngs.ru: последние новости
Идёшь по «зебре» до забора: дорожное ограждение перекрыло пешеходный переход через улицу Гоголя «Где дороги?»: асфальт в лужу — легко Спасатели вынесли с 18-го этажа очень тяжёлого подростка с травмой ноги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян67
Страшное ДТП на Кубани унесло пять жизней2
Кого не пустят на Крымский мост5
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд3
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение