«Может же кого-то убить»: электрический столб упал на машину у дома

Электростолб упал у дома на улице Костычева в Ленинском районе Новосибирска — он свалился на грузовой автомобиль. Жители опасаются, что необесточенные провода могут быть опасными, особенно для детей.

Столб упал у дома на улице Костычева, 9 вчера около 16:00 во время грозового ливня, рассказала корреспонденту НГС жительница левого берега Людмила Бороздина. С тех пор у жителей окрестных домов нет электричества.

Кроме того, электростолб упал на автомобиль. Рядом с ним свалилось и дерево.

«Мы с четырёх [часов] сидим — провода валяются, мы не знаем даже, обесточили их или нет. Ребятишек, конечно, поотогнали, но не знаем, сколько мы ещё так просидим. Может же кого-то убить, если они не обесточены», — пояснила Людмила Бороздина, отметив, что жителям так и не удалось получить информацию у экстренных служб, когда электричество вернётся.

«Я уже хотела позвонить в пожарную часть, потому что дети голодные, плачут — на сухомятке», — добавила она.

В диспетчерской управляющей организации «Жилой квартал» кратко объяснили, что последствия должны устранить к 14:00, и электричество вернётся.

Вчерашняя гроза превратила Новосибирск в сплошной поток воды — пешеходы переходили дороги по колено в воде, а автомобили тонули в настоящих реках.