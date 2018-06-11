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Пьяных девушек спасли из леса и туалета в Новосибирске
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Пьяных девушек спасли из леса и туалета в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Калининском районе Новосибирска около жилмассива Родники заблудилась очень пьяная 36-летняя женщина в рваных джинсах и черных очках, которая по телефону не смогла объяснить свое местонахождение.
«На место выдвинулся экипаж спасателей, — говорится в сообщении МАСС. — При помощи специальных сигналов и мобильной связи спасатели сориентировали направление поиска. Через несколько минут женщину удалось обнаружить. Она получила вывих ноги и самостоятельно не могла передвигаться. Спасатели оказали бедолаге первую помощь и вызвали скорую помощь, но уезжать в больницу женщина отказалась».
В тот же день спасатели выезжали в Дзержинский район, где 25-летняя девушка пошла в туалет и не смогла выйти. ЧП случилось в квартире дома по улице Дундича. Доступ из помещения был обеспечен. Девушке, которая, кстати, была в сильном алкогольном опьянении, оказали помощь. От медицинской помощи она отказалась и была передана родственникам. «Уважаемые граждане, не переоценивайте свои возможности при употреблении алкоголя», — подытожили в МАСС.
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