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Одессит в Костроме. Часть десятая: Олег Де-Рибас о сотрудниках ГИБДД
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Одессит в Костроме. Часть десятая: Олег Де-Рибас о сотрудниках ГИБДД 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В конце минувшего года в Кострому переселился одессит. Это наш коллега, журналист Олег Де-Рибас. В Одессе он известен также как краевед, публицист и писатель, автор ряда книг об истории России и «Южной Пальмиры». А еще Олег Де-Рибас является представителем и биографом одесской ветви древнего испано-итальянского рода. Наиболее известной личностью, принадлежащей к этой фамилии, был российский адмирал И. М. де-Рибас — основатель Одессы.
На этой неделе мы начали цикл публикаций «Одессит в Костроме».
Первая часть
Вторая часть
Третья часть
Четвертая часть
Пятая часть
Шестая часть
Седьмая часть
Восьмая часть
Девятая часть
Увлекательная профессия — водитель троллейбуса!
Почему я назвал очерк именно так? Вынужден признаться, что эта «улыбнувшая» агитка, размещенная в свое время на борту одной из машин Одесского трамвайно-троллейбусного управления, все же имеет отношение к теме нашего очередного разговора, хоть и весьма отдаленное…
С одной стороны, этот материал абсолютно необязателен к прочтению дамами, не имеющим отношение к «рулю»; здесь я имею в виду автомобиль, а не руководство семейными делами. С другого же бока, любознательным нашим костромичкам в целом не вредно проникнуть в один из уголков внутреннего мира своих мужей-автолюбителей…
В минувшем октябре, возвращая машину из Костромы в Одессу, пересекал границу через КПП, кто знает, «Троебортное-Бачевск». Кордон, впрочем, преодолел без особых проблем, хоть не так быстро, как хотелось бы. С легкой душой поехал далее, расслабился. Ночь темная, «хоть фару выколи», всё одинаковое — разметка, знаки — если не знаешь, то и не поймешь, то ли ты еще в России-матушке, то ли уже в небратской «неньке-Украине». Навстречу — единичные автомобили, пара-тройка лихо обогнала меня, хоть шел за «девяносто»… Был ли там какой знак, нет ли, но из домика «на ножках», стоящего у дороги, вылетел и отчаянно замахал вслед жезлом, назовем его, чтобы не путаться, «гаишник». Пришлось остановиться и сдать назад, потому что резвый бегун, думаю, все равно догнал бы. Начался недолгий диалог, и вот тогда-то я, наконец, четко определился, в какой стране нахожусь. Почему? Потому что (будете знать!) украинские «гаишники» — хлопцы креативные и с юмором, хоть и своеобразным. «Вы превысили скорость на 40 километров», — на хорошем русском, но строго заявил безымянный старшина. Достаю две гривневые «двадцатки» и радуюсь, что превысил не на «сто». Инцидент исчерпан…
Почему слово «гаишники» беру в кавычки? Да потому что украинское ГАИ-ГИБДД года три тому назад разогнали и заменили на… ничего! Впрочем, набрали «с улицы» на, кажется, трехмесячные курсы молодых пацанов, а чтобы им не было скучно на полицейской службе — еще и девиц, между прочим, вполне симпатичных. Поневоле вспоминается комедийный кинохит «Полицейская академия», однако «янки» из фильма что-то делали, пусть и не всегда удачно. Украинские же «копы» парами ездят-патрулируют улицы на новеньких, но уже изрядно помятых иномарках, а то станут-постоят, чем-то там за темными стеклами позанимаются, но не факт, что несением службы. То есть, как в городе, так и на трассе, теоретически и практически могу ехать, как хочу и каким хочу — одним словом, «казацкая вольница». Автоматическая фиксация, к слову, также отменена, между тем, замечу, особого хаоса на дорогах не наблюдал…
Месяц тому назад приобрел я по случаю Рено Симбол 2010 года, что, конечно, может многое сказать понимающим автолюбителям о моих финансовых возможностях. А спустя две недели из «письма счастья» от ГИБДД узнал, что нарушил правила в первый же день. А вот и фото, на котором рассекаю по Энгельса, по полосе для общественного транспорта. Как говорил известный одесский киногерой: «Картина маслом!»…
В отделении «Сбербанка» с болью и тоской отдал 750 «штрафных». А в придачу — еще тридцать «комиссионных». И почувствовал себя двойным государственным преступником…
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