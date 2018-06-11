На чём ты ездишь: тюменец собрал своими руками трехметровый велолимузин из стройматериалов

Тюменец Антон Ненно уже давно привык к повышенному вниманию. Когда он едет по городу, то вслед ему оборачиваются не только любопытные пешеходы, но и удивленные автолюбители. Еще бы! Ведь он едет на трехметровом велосипеде-лимузине, который своим внешним видом больше напоминает байкерский мотоцикл. Этого металлического монстра он собрал своими руками еще несколько лет назад. Но, как сам признался, до совершенства его еще не довел.

Что такое кастом-культура, сколько стоит собрать свой велобайк, правда ли, что на нем ездить в сто раз удобнее, чем на обычном, и почему справиться с ним не каждому под силу — узнал журналист 72.ru.

Велосипед сейчас есть в доме почти у каждого тюменца. Кто-то вспоминает о нем лишь в выходные, когда хочется выехать на природу, для кого-то это — постоянное средство передвижения, а есть и те, кто считают велосипед своим стилем жизни или методом для самовыражения. Вот именно о таких мы и поговорим сегодня.

Немного истории

Кастом-культура зародилась в далекие 50-е годы в Мексике. Местный умелец Гарри Сильва собрал первый велосипед с крестообразной рамой и непривычно огромным рулем. Всем своим видом он больше напоминал мотоцикл. От обычных велосипедов такой чоппер отличается не только внешним видом, но и комфортом.

Велосипеды-чопперы, как и мотоциклы, имеют низкое седло, вынесенные вперед педали, рогатый руль, а самое главное — массивную длинную вилку с колоссальным наклоном и переднее колесо, уменьшенное в диаметре. Благодаря сильно смещенному назад центру тяжести этим велобайком легко управлять. Какие бы странные конструкции не встречались — главное, чтобы пилот чувствовал себя королем дороги.

О цене и дизайне авторского велосипеда

Антон Ненно познакомился с кастом-культурой примерно восемь лет назад, когда гостил в другом городе. Там он и заметил странных людей с огромными велосипедами. Именно в тот момент тюменец и понял, что хочет купить себе точно такой же. Несколько часов поисков в интернете ни к чему не привели — объявлений о продаже таких велобайков просто не было. Тогда он отыскал мастерскую в Санкт-Петербурге, где изготавливали запчасти для авторских велосипедов. Антон сам нарисовал эскиз, сделал замеры и отправил чертежи профессионалам. Те сварили ему классический кастом-байк и выслали посылкой. В общей сложности этот двухколесный друг обошелся ему в 20–25 тысяч рублей. Сейчас бы его стоимость выросла в разы.

Несколько лет назад Антон жил в Екатеринбурге, там он и нашел идейных своих вдохновителей

Сначала кастом-байк был неким собирающим образом из всего, что Антон Ненно когда-либо видел. Потом он переделал его под себя, добавил индивидуальности. Добиться некой небрежности ему удалось с помощью изоленты, утеплителя и баллончика с краской, которые он приобрел в обычном строительном магазине. Переделкой байка Антон занимается во время перерывов на работе. Он трудится в компании, где изготавливают различную типографскую продукцию. В планах — установить еще небольшие «карманы», как у мотоциклов, чтобы можно было что-нибудь в них перевозить или хранить.

Потом велобайк немного преобразился и стал таким

А потом его перекрасили в оранжевый

Как это — иметь велолимузин?

— Мой велосипед относится к классу «лимузин». Он очень габаритный — три метра в длину. Держать такой транспорт в квартире — плохая идея. Но поскольку выбора не было, то мне пришлось выделить ему место на кухне. Я завозил его в комнату, немного перевернув, и ставил на дыбы колесом к потолку. Почему именно там? Так некуда больше было! На балкон не входил, в лифт, кстати, тоже. Поэтому заносить на свой этаж его приходилось на руках. Это, поверьте, было ой как непросто. Сейчас мы с женой переехали в частный дом, поэтому проблем с этим больше нет, — рассказывает тюменец.

Антон признается, что передвигаться по городу на таком «лимузине» удобно ровно до тех пор, пока на пути не встречаются лестницы. Из-за габаритов и веса транспортировка байка всегда превращается в проблему. На этом минусы заканчиваются.

— На моем велосипеде нельзя устать. Удобная сидушка, которая больше напоминает кресло, не напрягает спину. Упасть на нем нельзя. При управлении его веса не ощущаешь. Поэтому ездить на таком аппарате можно хоть весь день! Чего не скажешь об обычном велосипеде, — перечисляет Антон.

На этом велобайке тюменец ездит на работу, за покупками, по делам и просто ради удовольствия. Проблем с парковкой не возникало ни разу. Антон не заморачивается на счет противоугонных средств, поскольку однажды попробовал поставить себя на место преступников и понял, что им это просто не нужно.

— Ну, а какой смысл им воровать мой байк? Он такой один в городе. Если выставят на продажу, ты их сразу найдут. На запчасти разбирать — тоже неудачная идея. Ничего особенного в них нет. Но я, конечно, поставил для приличия замок, как для велосипедов, но не думаю, что кто-то решится на кражу, — рассказывает тюменец.

В планах у Антона не только довести велобайк до совершенства, но и собрать примерно такой же для своей жены. Пока его возлюбленная довольствуется поездками на машине.

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«На чём ты ездишь» — новая интересная рубрика на 72.ru. Еженедельно мы будем рассказывать о разных необычных видах транспорта, который выбрали для себя тюменцы. Хотите стать героем этой рубрики, поделившись своей историей? Пишите нам на почту: Написать письмо или отправляйте сообщения в Viber/WhatsApp на номер: 8-922-262-82-84.