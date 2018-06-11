Росавтодор проверит качество ремонта на региональных и федеральных дорогах Самарской области

Утром в понедельник, 11 июня, делегация Росавтодора прибыла в Самарскую область. Во время рабочей поездки специалисты проверят ход работ на федеральных трассах и оценят состояние региональной дорожной сети по маршруту Самара — Саратов — Волгоград. Об этом сообщил представитель Росавтодора.

Рабочая поездка началась с проверки качества ремонта, проведенного в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Делегацию возглавил заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов

Центральным объектом в Самаре стал участок Волжского шоссе от Демократической до Московского шоссе. В прошлом году здесь привели в нормативное состояние 3,3 км дороги. Рабочие уложили выравнивающий и верхний слои дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, обустроили тротуары, установили барьерное ограждение, дорожные знаки, автобусные остановки.

— Большое внимание комиссия уделит работам на федеральной дорожной сети. Среди ключевых объектов — строительство транспортной развязки на 974-м км автомобильной дороги М-5 «Урал» в Тольятти, завершить которое планируют в следующем году. Делегация ведомства также проинспектирует ремонт трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, — рассказал представитель Росавтодора.

В целом за четыре дня делегация проедет расстояние более 800 км по территории трех регионов: Самарского, Саратовского и Волгоградского.