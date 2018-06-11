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Основные изменения в тарифах ОСАГО с августа текущего года
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Основные изменения в тарифах ОСАГО с августа текущего года 

Car.ru 51 минуту назад
Фото: Car.ru
Как известно, действующая система расчетов содержит базовые границы 3431-4119 рублей. К базовой ставке прибавляются коэффициенты, отталкивающиеся от возраста автомобилиста, его водительского стажа, мощности силового агрегата автомобиля, а также региональных коэффициентов.
В сложную формулу расчетов включены понижающий за безаварийность) и повышающий (за совершение ДТП) коэффициенты.
В новой редакции центробанка РФ, расчетный порог раздвинут на 20% как в сторону повышения, так и в сторону понижения ставок. Новый диапазон расценок варьируется от 2746 до 4942 рублей.
Как известно, согласно закона об ОСАГО, изменения тарифов опускаются не чаще одного раза в год.
А согласно имеющимся данным, последнее пересмотрение расценок проводилось три года назад.
Безусловно, каждая конкретная ситуация индивидуальна и особенна. Однако повышение тарифов по ОСАГО пока только отворачивает автолюбителей от автостраховки, нежели придает им спокойствия о завтрашнем дне.
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