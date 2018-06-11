Основные изменения в тарифах ОСАГО с августа текущего года

Как известно, действующая система расчетов содержит базовые границы 3431-4119 рублей. К базовой ставке прибавляются коэффициенты, отталкивающиеся от возраста автомобилиста, его водительского стажа, мощности силового агрегата автомобиля, а также региональных коэффициентов.

В сложную формулу расчетов включены понижающий за безаварийность) и повышающий (за совершение ДТП) коэффициенты.

В новой редакции центробанка РФ, расчетный порог раздвинут на 20% как в сторону повышения, так и в сторону понижения ставок. Новый диапазон расценок варьируется от 2746 до 4942 рублей.

Как известно, согласно закона об ОСАГО, изменения тарифов опускаются не чаще одного раза в год.

А согласно имеющимся данным, последнее пересмотрение расценок проводилось три года назад.

Безусловно, каждая конкретная ситуация индивидуальна и особенна. Однако повышение тарифов по ОСАГО пока только отворачивает автолюбителей от автостраховки, нежели придает им спокойствия о завтрашнем дне.