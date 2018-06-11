Переход ОСАГО на свободные тарифы отложили

В настоящее время реформы ОСАГО находятся на стадии обсуждения. Представители профильного ведомства были уверены, что уже через три года удастся полностью закончить переход к свободным тарифам. Однако, в Министерстве финансов полагают, что на это уйдёт как минимум пять лет. Напомним, что изначально перевести систему страхования на новый режим работы планировалось уже к лету следующего года.

Представитель Минфина заявил, что уже к 2025 году все обязательные меры страхования могут быть полностью отменены. Идея заключается в том, что человек будет приобретать единый полис, который сможет покрыть сразу все требуемые риски, в результате чего и будет сформирована цена на него. Хотя, не исключено, что в таком случае на рынке страхования вновь начнётся эра навязывания ненужных услуг. Да и процедура оформления полиса будет однозначно в несколько раз сложнее.