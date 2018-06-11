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Жилье главы и члена правления Audi обыскали
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Жилье главы и члена правления Audi обыскали 

Вести.Ru 1 час назад
Правоохранительные органы Германии подозревают руководителя автомобильного концерна "Ауди" Руперта Штадлера «в мошенничестве и опосредованном подлоге». Обыски, проведенные в его доме, связывают с так называемым «дизельным скандалом», потрясшем Германию несколько лет назад, сообщает ТАСС.
В 2015 году выяснилось, что более 11 миллионов дизельных автомобилей концерна "Фольксваген", куда входит и автопроизводитель «Ауди», были оснащены программным обеспечением, которое занижало показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В частности, оксидов азота. Программы устанавливались на популярных в Европе и США моделях «Гольф», «Пассат», «Тигуан» и «Ауди-3» и показывали соответствие выхлопов норме. В действительности показатели превышали предельные значения в несколько раз.
В результате скандала акции концерна подешевели более чем на 5%, мировые продажи упали на 2%, в суды поданы иски от акционеров на 4 миллиарда долларов. «Дизельгейт» стал причиной ухода в отставку председателя автоконцерна Мартина Винтеркорна и других ключевых менеджеров. Голливудский актер Леонардо ди Каприо заявил о планах снять художественный фильм по мотивам «дизельгейта».
В сообщении мюнхенской прокуратуры добавляется, что подобное дело о мошенничестве и подлоге возбуждено также в отношении еще одного члена правления компании «Ауди. В его квартире проведены обыски.
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