К концу года нормативным требованиям будут соответствовать 54,6% дорог Самарско-Тольяттинской агломерации

С 11 по 14 июня делегация Федерального дорожного агентства под руководством заместителя главы ведомства Игоря Астахова проводит инспекционную поездку по маршруту Самара — Саратов — Волгоград, в ходе которой осмотрит объекты дорожной сети трех регионов. Цель рабочей поездки — проверить ход работ на федеральных трассах, а также оценить состояние региональной дорожной сети.

В понедельник, 11 июня, делегация прибыла в Самарскую область. Рабочая поездка началась с проверки качества ремонта, проведенного в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) на территории Самарско-Тольяттинской агломерации.

Осмотр дорог региона начался с Красноглинского шоссе, которое обновляется на всей протяженности — почти 10 км. Дорога является преходящим объектом — работы здесь начались в прошлом году. Проектом предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций, увеличение количества полос проезжей части с 2 до 4, устройство тротуаров, остановочных площадок и пандусов, установка новых и реконструкция существующих светофорных объектов. Завершить работы планируется в конце октября текущего года.

Как отметил Игорь Астахов, проектом предусмотрено значительное переустройство этого объекта. «Это позволит поменять схему организации транспортного сообщения на въезде в город Самару, значительно повысит пропускную способность и безопасность движения». — подчеркнул замглавы Росавтодора.

Он так же напомнил, что в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в прошлом году Самарско-Тольяттинской агломерации были выделены значительные средства — более 4 млрд рублей, благодаря чему были выполнены работы на 160 километрах автомобильных дорог. Самая крупная из нестоличных агломераций страны является очень важным для страны регионом, поэтому объем средств был выделен наибольший среди всех агломераций-участников программы БКД.

"В результате километраж дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличился с 42% до 48%. Это очень хороший результат, и, самое главное, что работы выполнялись на самых востребованных участках улично-дорожной сети Самары и Тольятти. Реализация проекта в прошлом году уже позволила существенно снизить количество мест концентрации ДТП на дорожной сети агломерации", — отметил Игорь Астахов.

Заместитель руководителя федерального дорожного агентства дал положительную оценку работе регионального проектного офиса программы БКД.

Другой региональной объект — участок Волжского шоссе от ул. Демократической до Московского шоссе — был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Его протяженность — 3,3 км.

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сообщил, что в 2017 г. на объекте дорожники выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, устройство тротуаров, установили барьерное ограждение, дорожные знаки, автобусные остановки, расширили проезжую часть с устройством разделительной полосы.

Как подчеркнул глава областного минтранса , важнейшее значение в дорожных работах имеет контроль качества.

"Контроль начинает строиться с момента торгов, в проектно-сметной документации заложены все требования к автодороге, — пояснил Иван Пивкин. — В госконтракт закладываются гарантийные обязательства, соответствующим образом организуется приемка работ. Лабораторный контроль со стороны заказчика и подрядной организации является обязательным элементом контракта, и только на основе положительных результатов дорога принимается в эксплуатацию".

С целью повышения контроля качества в приемке работ планируется задействовать передвижную дорожную лабораторию. Ее возможности сегодня представили в ходе инспекционной поездки. Лаборатория определяет продольные и поперечные уклоны проезжей части, радиусы кривых в продольном профиле, ровность дорожного покрытия, его дефекты, в том числе глубину колейности.

Большое внимание комиссия уделит работам на федеральной дорожной сети. Среди ключевых объектов — строительство транспортной развязки на 974-м км автомобильной дороги М-5 «Урал» в Тольятти, завершить которое планируется в следующем году. Делегация ведомства также проинспектирует ремонт трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. В целом за четыре дня делегация проедет расстояние более 800 км по территории трех регионов: Самарской, Саратовской и Волгоградской областей.

Как подчеркнул Игорь Астахов, интенсивное развитие транспортной инфраструктуры страны продолжится и после проведения ЧМ-2018.