Мордовского пенсионера убило диском от болгарки

В мордовском райцентре Ковылкино 66‐летний пенсионер погиб при работе болгаркой. Диск шлифовальной машины раскололся на части и перерезал подмышечную артерию. Об этом сообщило издание «Известия Мордовии».

Мужчина во дворе своего дома пилил болгаркой металл. В процессе диск шлифовальной машины разлетелся на куски. Один из осколков перерезал мужчине руку подмышечной области.

В течение получаса пострадавшего привезли в местную больницу. Однако травма оказалась настолько серьезной, что спасти пенсионера не удалось. Он скончался в больнице от острой кровопотери.

Издание Stolitsa-S со ссылкой на экспертов сообщило, что такие случаи — большая редкость. Не исключено, что шлифовальный диск был с дефектами. Также возможно, его зажало в железе или при распиле мастер избрал неверный угол наклона, уверены специалисты.

85‐летний пенсионер из Коми пожертвовал миллион местному детскому дому. Мужчина отдал детям все свои сбережения за 40 лет.