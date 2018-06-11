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Мордовского пенсионера убило диском от болгарки
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Мордовского пенсионера убило диском от болгарки 

360tv.ru 26 минут назад
В мордовском райцентре Ковылкино 66‐летний пенсионер погиб при работе болгаркой. Диск шлифовальной машины раскололся на части и перерезал подмышечную артерию. Об этом сообщило издание «Известия Мордовии».
Мужчина во дворе своего дома пилил болгаркой металл. В процессе диск шлифовальной машины разлетелся на куски. Один из осколков перерезал мужчине руку подмышечной области.
В течение получаса пострадавшего привезли в местную больницу. Однако травма оказалась настолько серьезной, что спасти пенсионера не удалось. Он скончался в больнице от острой кровопотери.
Издание Stolitsa-S со ссылкой на экспертов сообщило, что такие случаи — большая редкость. Не исключено, что шлифовальный диск был с дефектами. Также возможно, его зажало в железе или при распиле мастер избрал неверный угол наклона, уверены специалисты.
85‐летний пенсионер из Коми пожертвовал миллион местному детскому дому. Мужчина отдал детям все свои сбережения за 40 лет.
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