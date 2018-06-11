Для автомобилистов ввели новые штрафы

Государственная Дума РФ одобрила предложение касательно введения нового вида штрафа за неповиновение сотруднику ФТС.

Согласно нововведения, сотрудник Федеральной таможенной службы получил право единолично останавливать ТС для досмотра на предмет транспортировки запрещенных грузов, без присутствия представителей государственной автоинспекции.

Так вот, в случае неповиновения, автомобилист рискует получить штрафные санкции в размере 500-800 рублей.

В данном изменении прав сотрудников ФТС прослеживается логика. Ведь собирать целую команду из представителей различных служб для досмотра ТС на предмет транспортировки грузов из числа запрещенных.

Однако важным является еще и иметь четкое понятие, где заканчиваются полномочия сотрудника и начинается самоуправство. Водитель также должен быть защищен от неправомерных действий таможенников.

А то наши специалисты как всегда начнут действовать по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть».