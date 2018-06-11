Эта простая вещица в два счета отмоет днище авто

В сети набирает популярность ролик некой компании Hydro Chem Systems, которая презентовала свою новейшую разработку.

Это аппарат, специально предназначенный для мытья днища автомобиля, под названием Mosmatic Undercarriage Cleaner TUW.

Выглядит действительно впечатляюще. Любой автолюбитель знает, что хорошо отмыть эту часть машины действительно непросто. Приходится ухищряться и буквально залезать под дно со шлангом. Эта машинка же отлично справляется с задачей, достаточно лишь обойти авто вокруг.

Правда, пока совсем непонятно, сколько стоит этот чудо-механизм и доставляют ли его в другие страны. Редакции даже не удалось найти сайт компании. Пожелаем же ребятам удачи, пусть они выйдут со своим изделием на мировой рынок.