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В Геленджике женщина сорвалась с края набережной и погибла
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В Геленджике женщина сорвалась с края набережной и погибла 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Трагически завершилась прогулка двух подруг и маленькой девочки по вечернему Геленджику — одна их туристок сорвалась с обрыва вдоль набережной и разбилась насмерть. Камера наблюдения зафиксировала последние минуты жизни 36-летней женщины.
ЧП произошло поздним вечером в минувшее воскресенье, 10 июня, в районе Крымской улицы. На кадрах видно, как две туристки о чем-то переговариваются, а затем одна из них перебирается через перила — по одним данным, она планировала сделать фотографию, по другим — искала место, чтобы справить нужду. На ногах она не удержалась и рухнула с обрыва на камни.
К моменту прибытия спасателей и медиков туристка скончалась.
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