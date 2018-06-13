В Геленджике женщина сорвалась с края набережной и погибла

Трагически завершилась прогулка двух подруг и маленькой девочки по вечернему Геленджику — одна их туристок сорвалась с обрыва вдоль набережной и разбилась насмерть. Камера наблюдения зафиксировала последние минуты жизни 36-летней женщины.

ЧП произошло поздним вечером в минувшее воскресенье, 10 июня, в районе Крымской улицы. На кадрах видно, как две туристки о чем-то переговариваются, а затем одна из них перебирается через перила — по одним данным, она планировала сделать фотографию, по другим — искала место, чтобы справить нужду. На ногах она не удержалась и рухнула с обрыва на камни.

К моменту прибытия спасателей и медиков туристка скончалась.