В Украине на перекрестках будут устанавливать защитные ограждения

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе через пресс-службу Кабмина сообщил, что Минрегион принял решение внести в новые Государственные строительные нормы очередное изменение, предусматривающее обязательную установку специальных перильных ограждений для защиты пешеходов на перекрестках ремонтируемых автодорог, передает БизнесЦензор.

«Сейчас в обновленных ГСН мы ввели обязательную норму по проектированию специальных перильных ограждений на остановках общественного транспорта. Это важное изменение для безопасности. Но работу над совершенствованием проектирования и строительства дорог мы продолжаем, и главное в этом вопросе — безопасность пешеходов. Поэтому есть идея и предложение к изменениям в соответствующую ГСН — установка подобных средств безопасности не только на остановках, но и в других местах усиленной опасности для пешеходов, к примеру, на перекрестках дорог, наземных пешеходных переходах через большие улицы. Хотелось бы услышать мнение и конструктивные советы относительно того, где тоже, возможно, нужны такие меры и усиление безопасности, а также совершенствование других норм для улучшения жизни людей», — заявил замминистра.

По словам Парцхаладзе, такие меры должны способствовать повышению безопасности пешеходов на проблемных перекрестках и свести минимуму вероятность автомобильных наездов и ДТП с их участием. Напомним, что такие новые ГСН, как «Планировка и застройка территорий», «Здания и сооружения. Учебные заведения» и «Улицы и дороги населенных пунктов» должны вступить в силу первого сентября этого года. Ознакомиться с ними можно в информационном бюллетене Министерства №5/2018.