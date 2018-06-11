Ещё
В Украине на перекрестках будут устанавливать защитные ограждения
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Украине на перекрестках будут устанавливать защитные ограждения 

Auto.Today 28 минут назад
Фото: Auto.Today
Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе через пресс-службу Кабмина сообщил, что Минрегион принял решение внести в новые Государственные строительные нормы очередное изменение, предусматривающее обязательную установку специальных перильных ограждений для защиты пешеходов на перекрестках ремонтируемых автодорог, передает БизнесЦензор.
«Сейчас в обновленных ГСН мы ввели обязательную норму по проектированию специальных перильных ограждений на остановках общественного транспорта. Это важное изменение для безопасности. Но работу над совершенствованием проектирования и строительства дорог мы продолжаем, и главное в этом вопросе — безопасность пешеходов. Поэтому есть идея и предложение к изменениям в соответствующую ГСН — установка подобных средств безопасности не только на остановках, но и в других местах усиленной опасности для пешеходов, к примеру, на перекрестках дорог, наземных пешеходных переходах через большие улицы. Хотелось бы услышать мнение и конструктивные советы относительно того, где тоже, возможно, нужны такие меры и усиление безопасности, а также совершенствование других норм для улучшения жизни людей», — заявил замминистра.
По словам Парцхаладзе, такие меры должны способствовать повышению безопасности пешеходов на проблемных перекрестках и свести минимуму вероятность автомобильных наездов и ДТП с их участием. Напомним, что такие новые ГСН, как «Планировка и застройка территорий», «Здания и сооружения. Учебные заведения» и «Улицы и дороги населенных пунктов» должны вступить в силу первого сентября этого года. Ознакомиться с ними можно в информационном бюллетене Министерства №5/2018.
Auto.Today: последние новости
McLaren 720S из кубиков LEGO появился в Америке Сервис Uber может начать использовать автомобили Waymo В конце года полиция начнет рассылать квитанции об уплате штрафов по почте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян67
Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 11
Кого не пустят на Крымский мост5
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Составлен список малоизвестных советских грузовиков
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение