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Росавтодор снял ограничение движения по азово-черноморским трассам
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Росавтодор снял ограничение движения по азово-черноморским трассам 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Росавтодор снял ограничения на автодорогах, ведущих к курортам Черноморского и Азовского побережья. Все лето и до сентября дороги к морю будут работать в штатном режиме. Реверсивное движение будет организовано только в случаях крайней необходимости и лишь в ночное время. Схема движения не изменится на следующих трассах: А-146 Краснодар — Верхнебаканский, А-147 Джубга — Сочи, А-149 Адлер — Красная Поляна, А-290 Новороссийск — Керчь. До сентября дорожники будут вести работы, которые не затрагивают проезжую часть. В этот список не входит трасса М-4 «Дон».
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