Герои родины: невероятные машины из отечественных гаражей

Что ни говори, а руки у наших соотечественников золотые. Народные умельцы строят летательные аппараты, танки и другие неведомые аппараты.

Результат зависит от совокупности факторов — мастерства, навыков, знаний, необходимого оборудования, финансовой возможности и наличия свободного времени. В некоторых случаях на свет получаются конструкции, о которых говорит вся страна. Мы уже рассказывали об уникальном «Бегалете HYPE» инженера Александра Бегака и спорткарах, построенных советскими энтузиастами. Но знали бы вы, сколько интересных проектов хранит родина. Диву даешься выдумке и изобретательности народных мастеров!

Махровые внедорожники, способные пройти по самому жестокому оффроуду — наш, российский конек! Нетривиальной проходимостью отличается вездеход кузбасского пенсионера Ивана Сардаева. Аппарат по имени C-10 поражает, особенно, учитывая, что его создатель в общем-то не слишком молод.

На самодельное шасси установлены вазовские агрегаты — двигатель с коробкой передач, задний мост и колеса в гусеницах. Кстати, последние… самодельные! Сардаев собирал их лично. Кузов частично от «Москвича». В салоне, имеющем систему отопления, нет руля — его заменяют рычаги как у трактора. Машина способна на твердой поверхности развивать до 40 км/ч. На ее создание было потрачено полтора года и 30 тысяч рублей.

Шнековый болотоход, построенный саморучно? Это мы тоже можем! В данном случае автомобиль создан участником Великой Отечественной войны летчиком-асом Михаилом Чернышовым из Ордынского района Новосибирской области. Он — один из 27 пилотов, перегонявших из США в СССР бомбардировщики A-20. Чернышов сел за чертежи в 2012 году, а в 2017-м закончил проект и вывел машину на испытания. Аппарат с кузовом от микроавтобуса Volkswagen называется АСБШ-2 — амфибия-снегоболотоход двухшнековый, то есть, имеющий пару плавающих самоочищающихся движителей (шнеков).

Вездеход влетел в копеечку. На постройку было потрачено примерно полмиллиона рублей и мастеру пришлось даже продать деревообрабатывающий станок, а заодно и ГАЗ-66. Большую часть внедорожника сделал сам Чернышова. По мнению автора проекта, АСБШ-2 мог бы использоваться службами спасения и МЧС в тяжелых условиях, например, во время поисков экипажей упавших вертолетов.

А это чудо чудное диво дивное родилось в Кирове. Судя по всему, в ход было пущено все, что имелось под рукой. Двигатель позаимствован у старого мотоцикла Yamaha и установлен таким образом, чтобы обогревать место водителя. Говорят, что некоторые детали были взяты от «Оки».

Постройка аппарата, не боящегося даже экстремальных снежных условий, заняла год.

Одними внедорожниками отечественный изобретатель сыт не будет, ведь нынче в почете электрокары. Как раз такой экологичный аппарат построил омский инженер Андрей Попов . Потрясающий и неординарный проект!

Во-первых, мастер не планировал разработку автомобиля, а изначально создал двигатель, который можно было бы использовать, скажем, на промышленном вентиляторе. Во-вторых, машина появилась для проверки способностей агрегата. И, в-третьих, носителем «электростанции» стал спорткар а-ля легендарный Lotus 7. Попов нашел чертежи, но не копировал машину, а адаптировал ее под свой мотор.

Колесная формула 6x6 — это не только Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 или чудовищные Defender от Kahn Design, но и желтая «Нива», построенная в одном тольяттинском сервисе в качестве технички для мотосоревнований, и ее кузов вмещает несколько байков для кросса и эндуро.

Масштаб переделок поражает, причем, дело не ограничилось одной лишь «растяжкой» и установкой третьей оси. Двигатель здесь 2,3-литровый мощностью 170 л.с., а полноприводная трансмиссия была значительно модифицирована.

Одни покоряют болота, а другие воспаряют в небеса, как, например, астраханский гуру Артур на автожире собственной разработки. Автожир или гироплан — это летательный аппарат, который использует свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт для создания подъемной силы.

Астраханская машина построена на самодельной раме и оснащена оппозитным двухцилиндровым двигателем от мотоцикла BMW . Она уже прошла испытания и поднималась в воздух — летать эта штуковина умеет!

Эффектный летательный аппарат тольяттинского изобретателя Дмитрия Дмитриева смахивает на вертолет без кабины и аналогии здесь отнюдь не случайны — в качестве прообраза умелец использовал американский вертолет Exec-162. Все детали наш соотечественник изготовил вручную. Двигатель позаимствован у ВАЗ-2111.

Интересно, что Дмитриев — не единственный российский создатель вертолетообразной конструкции. По его словам, по всей стране наберется несколько десятков единомышленников, которые строят подобные аппараты и делятся друг с другом опытом.

Красота, не правда ли? Эта «птица» рождена вовсе не в стенах иностранной компании, а силами Анатолия Жукова из Башкортостана, который почти сорок лет занимается строительством летающих машин. Дельтаплан с двигателем называется «Жук-44».

Двигатель у него вазовский мощностью 90 л.с., а дальность полета составляет примерно 200 км. Взлетная скорость — 65 км/ч, крейсерская — 95 км/ч, а максимальная — 110 км/ч. Четыре колеса обеспечивают хорошую устойчивость при отрыве от земли и посадке.

Но вернемся на грешную землю, вернее, на воду. «Водоплавающее» из видеоролика простецкое на вид, явно сделано из подручных материалов и имеет лишь одно водительское место.

Зато как красиво оно штурмует водную гладь! Обратите внимание, что подвеска у него не на «ломах», а со стойками.

А завершим мы выстрелом. Контрольным. Некоторое время назад в Вязьме за 2,7 млн рублей продавался самодельный танк, копирующий немецкий Pankerkampfwagen IV. Его построили из двух тракторов и вооружив рядным шестицилиндровым двигателем ЗиЛ

Стрелять машина умеет только холостыми патронами, ибо большего от нее не требуется — она принимала участие и, очевидно, создавалась для реконструкции сцен сражений и съемках военных фильмов. Но выглядит так, словно настоящий танк, простоявший полвека в чаще леса. А вдруг пальнет боевыми?