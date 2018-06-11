Сати Казанова оказалась жертвой обмана своего водителя

Известная российская певица Сати Казанова попала в очень неприятную ситуацию. Оказалось, что личный водитель артистки долгое время крал у нее деньги, и она была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы

Очередной скандал разгорелся в отечественном шоу-бизнесе. Миниатюрная красавица Сати Казанова оказалась жертвой мошенничества. Личный водитель знаменитости долгое время крал у нее деньги довольно простым способом, ведь по сути девушка переводила ему деньги сама. По сообщениям, появившимся в социальных сетях, Сати с конца 2016 года по настоящее время ежемесячно переводила на личный счет своего водителя сумму, которую он должен был платить за коммунальные услуги. Казалось бы, что плата за арендованную элитную квартиру была бы куда более выгодным «делом» для незадачливого афериста, но ее артистка перечисляла самостоятельно.

После того как выяснилось, что долг по коммунальным платежам превышает 200 тысяч рублей, Казанова обратилась с заявлением в полицию. По подсчетам певицы, общая сумма нанесенного ей ущерба равняется 247 тысячам. Задержанный по обвинению в хищении водитель не стал отрицать, что он в самом деле оставлял деньги себе. Как справедливо отметили поклонники Казановой, договоренность между ней и мошенником носила устный характер, а посему шансы, что она сможет в итоге добиться справедливости довольно призрачные.

«А она что почти два года ничего не замечала? И ей никто не отключал ни воду, ни свет?!» «Тю, так если они просто договорились и нет никаких письменных подтверждений — он моет сказать все что угодно, как и она кстати» «Молодец мужик! Хитро. Вряд ли она докажет что-то. Мне так кажется» «Такое просто недоказуемо. Он может сказать, что она ему деньги давала в качестве премии например» Однако, несмотря на домыслы фанатов, отметим, что в настоящий момент бывший водитель Казановой находится под подпиской о невыезде и на него заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Для Сати данный инцидент имел очень неприятные последствия, особенно ввиду того, что несколько дней назад она жаловалась в сети на предательство близкого человека, которым, по предположениям пользователей, мог оказаться только ее супруг.