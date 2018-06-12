Самый длинный пешеходный мост России открылся в Киржаче после ремонта

Самый длинный пешеходный деревянный мост России открылся после ремонта во Владимирской области, сообщает ТВ-МИГ. Речь идет о Типографском мосте, который находится в Киржаче.

Мост через реку Киржач и болотистый пойменный луг пострадал во время весеннего паводка. Один из его пролетов смыло мощным течением реки 12 апреля. В результате сотрудники местной типографии и мебельной фабрики, добираясь до работы, вынуждены были делать крюк длиной почти три километра.

Типографский мост открыли 6 августа 2016 года. Его строительство обошлось в миллион рублей. Средства выделила Киржачская типография, в честь которой он и получил название. Длина деревянного моста составляет 555 метров. Он включен в Книгу рекордов России.