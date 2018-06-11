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В Киржаче восстановили самый длинный мост России
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В Киржаче восстановили самый длинный мост России 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото группы «Подслушано Киржач» социальной сети «Вконтакте»
Самый длинный пешеходный мост России снова открыт для жителей и гостей Киржача. Напомним, что один из пролетов моста смыло во время паводка 12 апреля этого года.
Мост, получивший название Типографский, был открыт 6 августа 2016 года к 85-летию «Киржачской типографии», которая выделила на строительство один миллион рублей. Новый переход соединил центр города с микрорайоном мебельной фабрики. Типографский мост был включен в «Книгу рекордов России», как самый длинный пешеходный мост России, его длина — 555 метров.
Мост проложен над рекой Киржач, а также над болотистым пойменный лугом, который в народе называют Зайчушка. Из-за поломки моста работникам типографии и мебельной фабрики приходилось ходить в обход — а это почти 3 километров пути!
Но теперь мост починили, а местные снова могут ходить на работу напрямик. Правда, жители города Киржач волнуются, что во время следующего паводка его опять снесет мощным течением реки.
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