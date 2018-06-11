«Лучше уехать на дачу или в отпуск». Как ЧМ повлияет на движение в Москве?

На въездах в Москву стали появляться временные блокпосты. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на автолюбителей. Они расположены в Подмосковье на вылетных трассах по направлению к столице.

Полиция останавливает все автобусы и проверяет разрешение на въезд в город, а пассажиров просят предъявить паспорта. На выезде из Москвы подобного полицейского усиления нет. Насколько такие меры осложнят ситуацию на дорогах в преддверии мундиаля?

Петр Шкуматов координатор движения «Общество синих ведерок» «Я думаю, то, что мы видим сейчас, это минимум неудобств, которые могут быть вообще. Насколько мне известно, эти проверки проходят в рамках закона. На месте многих москвичей-автомобилистов я бы на время чемпионата мира, если это возможно, уехал бы из города, например, на дачу или в отпуск, потому что очевидно, что спортивные соревнования и меры безопасности, которые будут приниматься, как мы уже видели на пример олимпийского Сочи, будут приводить к большим заторам и ограничениям, перекрытиям движения, что будет затруднять передвижение по городу».