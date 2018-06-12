«Чики, жиги — мы на стиле»

В Подмосковье состоялась крупнейшая сходка представителей движения «Боевая классика» — той самой дерзкой молодежи на возвращенных из небытия классических моделях ВАЗа . Одноименный паблик во «ВКонтакте» преодолел отметку в 400 тысяч участников — это событие и стало поводом для гулянки на свежем воздухе. Корреспондент «Ленты.ру» лично понаблюдал за вакханалией прыщавых любителей дрифта на ржавых тазах, пока все это дело еще не запретили.

«Вы чего тут встали все? Они уже беспределят, блин! Херачат, как хотят, что хотят! Совсем охренели!» — парень орет на группу молодых девушек и юношей в волонтерских футболках у въезда на большую покрытую гравием поляну, напоминающую гигантский улей. Только вместо пчел — машины, а точнее, старенькие заднеприводные ВАЗы от первой до седьмой модели. Почти все они спокойно жужжат на месте, стоя в ровных и плотных рядах. Но с десяток носятся как сумасшедшие в сторонке.

Получившие словесный заряд бодрости парни и девчонки в белых футболках побрели редкой цепью к этим взбесившимся стальным пчелам. «Пиво, жара, телки, а тут свободное местечко… Не все могут устоять, хотя всем говорили: никакого, б*я, дрифта здесь!» — сказал один из волонтеров.

Пятью часами ранее серый Mercedes Gelandewagen — на крутом литье и вообще весь с иголочки — буксировал ВАЗ-2105 по Новорижскому шоссе из Москвы в сторону Европы. Это зрелище ранним утром в субботу заставило окончательно проснуться суровых дальнобоев и дачников, успевших вырваться из столицы до начала пробок.

А все потому, что вез он не аккуратно восстановленный и сверкающий хромом редкий экспортный экземпляр, на котором «Брежнев по ночам баб катал», или, напротив, какой-нибудь гоночный болид, в котором от ВАЗа остался лишь узнаваемый силуэт. Нет, обычный такой красный «тазик» с пятнами белой краски из баллончика по ржавчине и битой задницей без бампера.

Обычная выхлопная труба висит «на полшестого» — никаких тебе «прямотоков». Зато белый спойлер «утиный хвост» на крышке багажника и декоративная решетка заднем стекле.

«Да у нее еще и передние крылья сгнили так, что хозяину пришлось каким-то пластиком арки заклепывать! Жесть!» — заметили посетители АЗС, куда заехал этот персонаж. Но именно эта деталь и выдала нынешнее предназначение тачки — уличный дрифт. Умельцы специально пилят (увеличивают) родные вазовские арки, чтобы с помощью удлиненных рычагов передние колеса могли поворачивать под невероятным (для стандартного авто) углом и открывать широкие возможности для контролируемого заноса.

Элитный буксир свернул со скоростного шоссе направо на 95-м километре. Здесь с относительно недавних пор находится Moscow Raceway — навороченная гоночная трасса, построенная по проекту и под руководством автора многих современных треков «Формулы-1» Германа Тильке

Mercedes уверенно едет туда, не замечая стоящую на съезде белую «пятерку», на капоте которой, загораживая лобовое стекло, находится большая картонка с рукописной надписью: «Въезд на 400 Тыcяч Жигулей через Волоколамское шоссе».

Для сходки адептов «Боевой классики», которая должна была стать крупнейшей в истории и формально посвященной преодолению одноименным пабликом во «ВКонтакте» отметки в 400 тысяч участников, не нашлось достаточно места на территории гоночного трека. В километре от него, за деревней Федюково, жигулисты оккупировали огромнейшую парковку для посетителей Raceway, вернее, выравненное и засыпанное гравием поле.

За рулем выполняющего роль указателя у автозаправки жигуленка сидит парень лет 18 на вид. «С двух часов ночи тут. По идее, должны сменить скоро», — говорит он, выглядывая из водительского окошка и жмурясь на солнце.

На приборной панели лежат хлеб и сосиски — это и остатки ужина, и завтрак. Однако пацан из подмосковного Дзержинского духом не падает и улыбается во все 32 зуба: «Вчера ехали двумя колоннами по МКАДу. Это было что-то. Через каждые полчаса останавливались, правда, из-за поломок, но зрелище было стоящее!» — юноша был рад стать одним из волонтеров мероприятия.

Удивительно, но «на подкатах» добирались сущие единицы. Почти все жиги доехали до Федюково своим ходом, и, судя по госномерам, здесь были представители не только ближайших к столице регионов, но и ребята из Питера, Поволжья и так далее.

Волонтеры работали без отдыха с самого утра, передавая друг другу по цепочке машину за машиной, которые прибывали потоком с Волоколамского шоссе: красиво и по порядку расставляли их по полю.

Любо-дорого было смотреть, как молодые люди, по сути, сами организовали себе мероприятие, без участия больших и влиятельных дядек с бабками. О «мире взрослых» напоминали только пожарная машина и экипаж скорой помощи, припарковавшиеся в центре площадки, да еще несколько охранников, которые как всегда ни во что не вмешивались.

Тачки неклассических отечественных моделей и иномарки отправлялись на соседнюю парковку, ближе к гоночному треку. К полудню она забилась полностью.

Припарковавшись, юные тазоводы, как водится, врубили музыку, запалили кальяны и мангалы. А свободные от этих манипуляций молодые люди стали прогуливаться с пивком вдоль рядов, осматривая, кто и как заделал свое авто. И тут было на что посмотреть.

Вот бурая «пятерка», стоящая на обычном домашнем ковре. На капоте под 90 градусов торчит вырезанный кусок металла в форме мужского полового органа.

«Каждый раз на ночь я его складываю, но утром он уже стоит», — рассказывают владельцы — парни из Владимира. Ковер они, к слову, нашли на помойке прямо по дороге на фест.

Их симпатичных спутниц «шовинистский» тюнинг не смущает. «У тачки теперь отличный потенциал», — улыбаются девчонки.

Главные требования к тачке, отмеченной стикером «Боевая классика», просты. Во-первых, она должна «валить боком», то есть ее хозяин должен хотя бы пытаться на ней дрифтить (для этого заваривают дифференциал, ставят удлиненные рулевые рычаги). Во-вторых, никакой тонировки на стеклах и другого тюнинга, характерного для 90-х.

«Это искусство, понимаешь? Тут же зрительный экстаз достигается! От чего? От хохота, *****! Смотри как, — на этих словах парень в салоне «четверки» запускает пальцем спиннер, прикрученный саморезом к панели управления. — Едем!»

Купить машину он с друзьями решил, сидя дома за пивком. Дело было в Питере: «Посмотрели видосов, поржали. Открыли „Авито“ и купили ее. За 20 тысяч!»

К сходке парни подготовились основательно. На капоте нарисовали американский флаг (правда, влезло только 25 звезд). А еще купили яркие цветные пижамы, шляпы, пластиковые ожерелья с огромным знаком доллара.

Забавно, но, старательно пародируя героев американских клипов, ребята скорее походили на гардемаринов или клоунов-пиратов. А один из них — худой двухметровый детина, забравшись на крышу авто в широкополой шляпе и тростью, — на молодого Петра I (после недельного запоя).

«Если сломается на обратном пути, то сожжем», — прозвучал с высоты суровый «царский» приговор машине. Да, сожжение убитой тачки вполне в традициях сходок «Боевой классики». Но, как бы этот парень ни старался выглядеть лихим хулиганом, жесты и мягкая улыбка выдавали в нем добряка-ботаника.

Одной из главных тем для обсуждения на сходке стали взлетевшие цены на бензин! Не секрет, что многие хозяева раздолбанных жигулей заправляются за счет донатов — от друзей, знакомых и прохожих, — размер которых часто зависит от оригинальности авто.

Кто-то из ребят охотно делился информацией о «левой» заправке за одним из крупных столичных торгово-развлекательных центров на МКАДе, где можно купить 92-й по 32 рубля за литр. «Но бенз, конечно, этот — моча конская. Только для отчаянных и везучих», — резюмировал источник.

Несчастное Федюково оказалось зажато между добром и злом. С одной стороны, поляна со все прибывающими, хмелеющими и дуреющими подростками, а с другой — респектабельные гонщики и зрители с детьми на огороженном стадионе. Контролеры на рамках металлоискателей как могли исполняли роль стражей автоблагодати, до поры до времени сдерживая наплывы любопытных полуголых и полупьяных юнцов и юниц. Но затем, видимо, решили проявить милосердие или не раздувать конфликта.

McLaren и И четкие пацаны со спальных районов устремились через подземный тоннель, проходящий под роскошной трассой, на просторную асфальтированную площадку в центре Moscow Raceway. Здесь боксы со сквозным выездом на трек. В них пилоты и механики в омологированных комбинезонах ковыряются в машинах. Все как в кино. Только вместо болидов «Формулы-1» или красавцев Porsche Audi из мира Ле-Мана — те же ВАЗы классических моделей, только целехонькие, чистенькие, блестящие и прокачанные по полной программе (в рамках техограничений), а еще укрепленные каркасами безопасности и так далее.

Тусовка «400к жигулей» выпала на один день с первым этапом Moscow Classic Grand Prix. Организатор культурного автофестиваля — компания «Старое Время» — свезла на площадку Raceway множество раритетных отечественных и иностранных авто, превратив это пространство в автомузей под открытым небом. Тут же площадка с памятными для малышей советской эпохи металлическими машинками на педалях, фудтраки с закусками на любой вкус.

А по ту сторону от цивилизации к двум часам дня некоторым ребятам уже наскучило торчать на поляне без дела. Одни поехали в пустовавшую часть площадки наматывать круги и дрифтить «незаметно для оргов». Другие стали гонять взад-вперед по двухполосной асфальтовой дороге — единственной, соединяющей парковки с комплексом Raceway, а также с Новорижским и Волоколамским шоссе. Дорогу эту наводнили пешеходы и, казалось, вот-вот начнут сбивать людей… но обошлось.

Внезапно ожила и поехала груда ржавого железа с игрушечным зеленым дракончиком на крыше, стоявшая у въезда на поляну. Это тачка — символ «Боевой классики». Ее имя превратилось в кричалку (на манер «вацааап»): «Ааааареееееховаа!» — орет парень в ментовской фуражке, высунувшись из пассажирского окна этого несущегося на всех парах агрегата.

«Аааарееееховаа!» — кричат ему в ответ.

Часть тусовочной поляны отделили так, чтобы туда не заезжали на машинах. Там поставили лотки с наклейками (самый ходовой и прибыльный товар среди собравшейся публики), деталями для автотюнинга, заделанными под «Боевую классику» игрушечными модельками ВАЗа. Здесь же поставили вагончик, где можно купить пиво, лимонад и что-нибудь перекусить, а в центре — грузовик, снаряженный сотней-другой разномастных аудиоколонок с диджеем на борту. Рядом с ним уже образовались три юные танцовщицы с голыми заколотыми ногами.

«Чики, жиги — мы на стиле», — закричал какой-то лысый парень и принялся прыгать босиком по гравию, крутя мельницу руками. Оказавшаяся рядом девчонка, испугавшись такой резкости, отпрыгнула в сторону, а потом села на корточки от смеха и едва не упала, когда попыталась встать. Но танцор подоспел и помог ей подняться.

Да него тут же докопались знакомые девушки. Наверное, потому что он чуть помедлил убрать руки с ее тела. Но до конфликта не дошло: «Все нормально, пацаны!»

Вообще, несмотря на обилие групп хмурых пацанов в околофутбольных прикидах и полное отсутствие стражей порядка, до «стенки на стенку» и вообще заметных драк дело не дошло.

С обеда граница между цивильным Moscow Classic на треке и панковской «Боевой классикой» на поляне стала исчезать. Во-первых, перемешались гости обоих мероприятий. А во-вторых, далеко не все тазоводы, кому не хватило места на треке, могли похвастаться лишь вырезанным из капота членом.

На поляне было достаточно крутых и проверенных дрифт-состязаниями «корчей», тачек мощностью за 200 лошадей, достигнутой за счет турбин и прочих наворотов, а также стильных отреставрированных и заниженных в стиле «стенс» авто на разварках (диски, расширенные за счет вварки стальной полосы).

А на благородном треке хватало хулиганов среди людей в омологированных комбинезонах, которые свои юные годы проводили не менее задорно.

«Когда мой отец пришел с фронта, он был инженер-строитель, и мы где-то нашли старый мотоцикл. Без мотора. Приделали к нему мотор от автопилы, и мы, пацаны, носились в районе трех вокзалов», — вспоминает один из пилотов, трехкратный чемпион СССР по картингу Олег Трегубов. — Потом нас заметил тренер один. В Москве был такой клуб юных автомобилистов. Он находился недалеко от Самотечной площади, и мы там изучали материальную часть, учились ездить и в 16 лет получали права».

В свои неполных 83 года Олег Ильич — капитан команды ветеранов советского автоспорта «Серебряные стрелы». «Автоспорт, гонки — это адреналин, стимул, чтобы не стареть, развиваться. Человек технические знания получает, учится своими руками многое делать, — рассказывает он. — Я, к примеру, умел в юности форсировать двигатели мотоциклов с помощью стоматологической бормашины. И мне ребята, учившиеся на стоматологов и увидевшие, как я это делал, однажды сказали: „Олег, тебе сам бог велел!“ И я действительно стал стоматологом-ортопедом».

К ребятам из «Боевой классики» Трегубов относится по-доброму. «Ну а какими еще быть в юности? Они сами себе ДОСААФ организовали — молодцы. Только пусть не забывают, что гонщик — это шахматист прежде всего. Нужно просчитывать свои действия наперед. Во всем».

К дрифту ветеран относится, как к цирковым номерам, а не спортивной дисциплине, но рад, что через него у молодых россиян пробуждается интерес к автоспорту в целом, который в России держится исключительно на энтузиастах.

Из-за технических проблем на машине Трегубова не успели к соревнованиям построить двухлитровый двигатель, и ему пришлось выступать (в классе «Жигули плюс») на двигателе 1,3. Но главным событием дня стали все же не эти гонки. После того как закончились заезды, на трек разрешили выехать участникам сходки «400к жигулей». Это был самый красивый момент дня и для большинства ребят — первое прикосновение к настоящей гоночной трассе, которое останется в памяти на всю жизнь.

На специально выделенной площадке для дрифта на Moscow Raceway шлифует сухой асфальт черная «семерка». После минутного заезда температура внутри уже зашкаливает, водитель сбавляет ход и открывает дверь, чтобы впустить воздух.

«Папа, я видел за тысячу рублей дрифт-такси. Поехали!» — толстый мальчик лет девяти, не отрывая глаз от кружащей с приоткрытой дверью «семерки», обращается к здоровому мужику, у которого в руках два мороженых.

«На это мы не сядем. На нормальной машине покатаемся». — «Не хочу на нормальной, хочу на жигулях. Это же не машина, а капец ваще!» — «Вот именно, что капец… Бери, а то растает…»