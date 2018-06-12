Как делают швейцарский армейский нож

Вам всем наверное знаком швейцарский армейский нож — многофункциональный складной нож, который оснащен клинком и несколькими дополнительными инструментами, такими как отвертки, открывалки, штопор и так далее. В нерабочем положении инструменты находятся внутри рукояти ножа и освобождаются вращением вокруг внутреннего шарнира.

Источник: ЖЖурнал/kak-eto-sdelano

Сегодня мы с вами посетим завод, который находится в маленьком городке в центральной Швейцарии, где компания «Victorinox» занимается производством всемирно известных ножей с 1891 года — еще до того, как она стала известна под этим названием.

На сегодняшний день компания выпускает более миллионов ножей в год, около 350 различных моделей. На фотографии — контейнер с пинцетами, которые являются обязательной частью почти в каждой из этих моделей.

Это одна из оригинальных моделей швейцарского армейского ножа, сделанная в далеком 1891 году. Именно тогда владелец компании Карл Элзенер решил оснастить армию ножами швейцарского изготовления. Хотя у него не было тогда еще хорошо теперь известного логотипа, и компания Элзенера еще не носила название «Victorinox» (которое она получил несколько лет спустя, в честь матери Элзенера Виктории, и из-за французского слова «inox», означающего «нержавеющая сталь») в этом ноже не составляет ни малейшего труда узнать прямого предшественника того, который почти каждый из нас имеет сегодня.

Швейцарское правительство по-прежнему покупает ножи для всех своих солдат именно у этой компании. С 1891 года появилось всего восемь разных моделей для швейцарских военных, последняя из которых вышла в 2008 году.

В основании главного клинка этого оригинального швейцарского армейского ножа можно увидеть логотип компании Карла Элзенера — до того, как она стала называться «Victorinox», она носила имя своего владельца.

Элзенер хотел сделать специальный официальный швейцарский армейский нож для офицеров, и даже начал производство нового товара. Но швейцарское правительство решило, что офицеры все равно будут пользоваться обыкновенным солдатским армейским ножом, который они получили, когда только присоединились к армии, и решило не заключать с Элзенером еще одного контракта. Тем не менее, компания производила офицерские ножи в течение многих лет. Вот так выглядела модель 1931 года.

Коробка готовых армейских ножей ждет упаковки и отправки.

Чтобы рабочие не порезались, доставая из контейнера только что сошедшие с конвейера лезвия, используется специальный захват.

Этот аппарат направляет полосы алюминия в штамповочную машину для производства разграничителей для различных инструментов в швейцарском ноже. Разграничители делаются из алюминия, чтобы не добавлять готовому ножу лишнего веса. Сами составные части ножа обычно изготовляются из нержавеющей стали.

Штамповочные машины, которые изготавливают более чем восьмисот деталей ножа.

Здесь можно увидеть эволюцию швейцарского армейского ножа, начиная с оригинальной модели 1891 года в правом нижнем углу. В правом верхнем углу находится новейшая модель, выпущенная в 2008 году.

Предыдущая модель, сделана в 1968 году, находится в верхнем левом углу. Офицерский нож 1931 года выпуска находиться в нижнем левом углу. А по центру находится одна из последних моделей с красной рукояткой.

На складе находятся десятки контейнеров с деталями для швейцарских армейских ножей. В этом ящике кольца для ключей.

Рабочий фабрики укладывает листы нержавеющей стали в штамповочную машину, которая изготовляет клинки.

Заготовки лезвий укладываются на конвейер. Они отправятся в печь, где они подвергнутся воздействию температуры в 1050 градусов для того, чтобы закалить нержавеющую сталь. Это увеличит срок их эксплуатации на десятилетия.

После выхода из штамповочной машины, специальный аппарат встряхивает контейнер с лезвиями, чтобы отвалились лишние кусочки металла, которые могли остаться после штамповки.

Поверхность лезвий, выходящих из штамповочной машины, остается грубой и шероховатой. Поэтому их помещают в эти специальные машины, которые с помощью искусственной керамической крошки и воды полируют лезвия на протяжении долгого времени, от пяти до восьми часов. После этого поверхность лезвия становится идеально ровной.

Контейнер со штопорами.

Пластиковые зубочистки.

Половинки ножниц.

А вот и готовые ножницы. Скоро их отправят в сборочный цех.

Коробки с лезвиями для традиционных малых швейцарских армейских ножей.

Стеллажи с готовыми рукоятками. Они могут быть в нескольких цветовых решениях, включая традиционные синий и красный.

Далее рукоятки и лезвия с набором инструментов помещаются в специальную прессовочную машину, где рукоятки под давлением прикрепляются к основной части и в итоге получается практически готовый нож, за исключением пинцета, зубочистки и кольца для ключей.

Сборка ножа.

Здесь мы видим контейнеры с пинцетами и зубочистками. Задача рабочих — быстро прикрепить детали к поступающим к ним по конвейерной ленте ножам.

Заготовка для лезвий швейцарских ножей.

Пассатижи, входящие в состав ножа.

Коробка с алюминиевыми фиксаторами. Они фиксируют основное лезвие ножа, когда он в открытом состоянии.

Контейнер с основными лезвиями традиционного швейцарского армейского ножа.

Не заточенные лезвия.

Кроме непосредственного изготовления швейцарских армейских ножей, компания «Victorinox» за небольшую плату предлагает еще одну, поистине неоценимую услугу — починку или замену любого ножа, изготовленного за всю историю компании.

На фотографии: у этого ножа, изготовленного еще в 1931 году, отказала пружина, ответственная за действие основного лезвия.

Из-за популярности швейцарских ножей «Victorinox», на рынки поступает большое количество дешевых и некачественных подделок, изготовленных главным образом в Китае.

Рабочая проверяет каждую деталь швейцарского армейского ножа. Она использует ткань, чтобы не поранить руки, и инструмент помогающий тестировать каждый нож и все входящие в его состав детали.

А эта деталь швейцарского ножа для всадников, которая предназначена для чистки копыт лошадей.