ЧМ в Калининграде. Как проехать границу, до стадиона и по городу

Калининградцы с нетерпением и тревогой ждут игр чемпионата мира по футболу. Три тестовых матча показали, что первоначальный план организации движения надо менять, и его скорректировали.

Для тех, кто поедет через границы на авто

Ожидается, что в Калининград приедет около 150 тыс. человек, примерно 60% — иностранцы: около 5 тыс. англичан, 3-4 тыс. бельгийцев, порядка 1,8 тыс. испанцев, 1 тыс. болельщиков из Нигерии, много американцев и китайцев.

На автомобильных пунктах пропуска на российско-польской границе, по прогнозам, за день до матча и на следующий день нагрузка вырастёт минимум втрое. Чтобы ускорить пропуск, организуют реверсивное движение по полосам. Время проверки машины по упрощённой схеме займёт 3 минуты, если декларации заполнены заранее и нет лишнего груза. Иностранцам, въезжающим в РФ на легковых авто, надо заранее заполнить таможенные декларации, чтобы оформить временный ввоз транспортного средства. Бланки и образцы заполнения есть на сайте калининградской таможни: на главной странице слева жмите плашку «ЧМ-2018».

Для тех, кто прибудет самолётом и ЖД В аэропорту Храброво в дни ЧМ добавится более 140 рейсов. Планируется 42 чартера: из Загреба, Лондона, Брюсселя, Касабланки, Белграда, Мадрида.

Наибольший пассажиропоток ожидается 29 июня — на матч «Англия — Бельгия». Заявки от авиакомпаний продолжают поступать. Из аэропорта в город можно будет добраться шаттлом, такси или обычным автобусом № 244Э. Ходить они будут через 20 минут днём (с 7.00 до 23.00) и через 40 минут ночью.

ЖД назначит четыре пары дополнительных поездов дальнего следования между Москвой и Калининградом (по 16 поездов из столицы и из нашего города). Ориентировочно ими можно перевезти более 16 тыс. человек за четыре дня (в оба конца). Проезд для пассажиров с билетами на матчи — бесплатный.

Где сесть в шаттлы и такси

Шаттлы для перевозки болельщиков начнут ходить за 4 часа до начала матча. Их маршруты: S1 (аэропорт — Северный вокзал — стадион), S1к (аэропорт — Северный вокзал, в нематчевые дни круглосуточно), S2 (Северный вокзал — стадион), S3 (Южный вокзал — стадион), S4 (перехватывающая парковка — стадион), S5 (перехватывающая парковка — Северный вокзал). Проезд в таком автобусе по городу стоит 20 руб., до аэропорта — 80 руб. Для пассажиров с билетами на матч и паспортами болельщика — бесплатно.

Места стоянок такси определили на ул. Житомирской (10 мест), у «Стадиона Калининград» (25), Северного вокзала (20), Южного вокзала (20), парковке на Суздальской (40). Ожидается, что на перевозку туристов аккредитуют 169 такси. Только их будут допускать к стадиону, на первые линии у аэропорта, вокзалов и фан-зоны. Это жёлтые авто с плафоном сверху и «шашечками» по бокам. Возможен безналичный расчёт. У водителя — специальная оранжевая карточка. Данные об аккредитованных такси и, возможно, их тарифах опубликуют на сайте минразвития инфраструктуры области.

Какие улицы перекроют и как попасть в фан-зону?

С 14 июня по 15 июля у Дома Советов будет проходить Фестиваль болельщиков. На экране будут транслировать все матчи ЧМ, запланированы развлекателные программы. Вход бесплатный. Время работы — ориентировочно с 11.00 до 23.00. Фанзона рассчитана на 15 тыс. человек. Если заполнится, «лишних» остановят на входе и попросят подождать. Вход будет со стороны гостиницы «Калининград», выход — на ул. Шевченко. Рядом — велопарковки. Из-за работы фанзоны закроют движение по ул. Шевченко. Ограничат проезд транспорта (кроме общественного, такси, машин жителей) по ул. Пролетарской, от ул. Сергеева до ул. Шевченко; ул. Житомирской, от Ленинского пр-та до ул. Коперника. Для живущих в зоне перекрытия организуют проезд в район с ул. Севастьянова и ул. Пролетарской, 31. При себе иметь паспорт и регистрацию по месту жительства.

В дни матчей (16 июня с 15.00 до 3.00 17 июня, 22 июня с 14.00 до 2.00 23 июня, 25 июня с 14.00 до 2.00 26 июня, 28 июня с 14.00 до 2.00 29 июня) будут закрывать для всех часть Московского проспекта, от ул. В. Гюго до дома № 62; ул. Октябрьскую, от Московского проспекта до ул. Багратиона, весь Солнечный бульвар; ул. Ялтинскую, от дома № 86 до ул. Бакинской.

На нескольких улицах ограничат движение личных авто:

— закроют мост через Старую и Новую Преголи и съезды с него;

— пр-т Калинина, от ул. Киевской до ул. Дзержинского;

— ул. Дзержинского, от дома № 36 до ул. Октябрьской;

— вся ул. Черняховского;

— вся ул. Баранова;

— ул. Горького, от ул. Партизанской до ул. Черняховского;

— ул. А. Невского, от ул. Куйбышева до ул. Черняховского;

— ул. Литовский вал, от ул. Ю. Гагарина до ул. 9 Апреля;

— вся ул. Фрунзе;

— ул. Октябрьская, от пр-та Калинина до ул. Багратиона;

— Московский пр-т, от дома № 62 до Литовского вала.

Здесь смогут проехать только общественный транспорт, такси, спецтранспорт, машины жителей и сотрудников предприятий в зоне перекрытия. На Остров будут въезжать только по пропускам.

Кого не пустят в город?

По периметру Калининграда поставили 18 пунктов контроля въезжающего транспорта. В город не пустят российские автобусы, не оборудованные системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Зарубежным гостям разрешили использовать систему «Платон» — подешевле. Не оборудованный автобус можно оставить на перехватывающей парковке на 4,2 тыс. мест на ул. Суздальской.

Не пускают в город также большегрузы массой более 14,5 тонны без маршрутных карт, грузовики массой от 8 до 14,5 тонны без товарно-транспортной документации.

Как в облцентре будут ходить автобусы?

Автобусы № 28, 75 по Московскому проспекту без заезда на ул. Ялтинскую. Автобус № 40 по Московскому проспекту, Второй эстакаде и дальше по обычному маршруту. Автобус № 49 по Московскому проспекту, Второй эстакаде, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, Ленинскому проспекту, далее — по обычному маршруту. Автобус № 72 по ул. Театральной, Ленинскому проспекту, проспекту Калинина, ул. Дзержинского, далее — по обычному маршруту. Автобус № 87 по Московскому проспекту, Второй эстакаде, проспекту Калинина, далее — по обычному маршруту.

Движение трамвая № 5 приостановят полностью.