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Администрация Волгограда отменила посвященные Дню России праздничные мероприятия
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Администрация Волгограда отменила посвященные Дню России праздничные мероприятия 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
Администрацией города Волгограда принято решение об отмене в городе праздничных мероприятий, приуроченным к Дню России, передает телеканал «360».
Это связано с трагедией, произошедшей а Волге в понедельник, 11 июня. В этот день погибли 11 человек из‐за столкновения баржи и катамарана. Об этом сообщили на официальном сайте городской администрации.
"В связи с чрезвычайным происшествием в акватории реки Волги, приведшим к гибели людей, в Волгограде внесены изменения в план мероприятий, посвященных празднованию Дня России", — сообщили в пресс-службе.
​Из программы исключат массовые увеселительные мероприятия, в том числе вечернее светомузыкальное шоу с использованием световых арок в новом парке, праздничный фейерверк и вся концертная программа. При этом детские мероприятия пройдут в соответствии с ранее утвержденным графиком.
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