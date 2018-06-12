Администрация Волгограда отменила посвященные Дню России праздничные мероприятия

Администрацией города Волгограда принято решение об отмене в городе праздничных мероприятий, приуроченным к Дню России, передает телеканал «360».

Это связано с трагедией, произошедшей а Волге в понедельник, 11 июня. В этот день погибли 11 человек из‐за столкновения баржи и катамарана. Об этом сообщили на официальном сайте городской администрации.

"В связи с чрезвычайным происшествием в акватории реки Волги, приведшим к гибели людей, в Волгограде внесены изменения в план мероприятий, посвященных празднованию Дня России", — сообщили в пресс-службе.

​Из программы исключат массовые увеселительные мероприятия, в том числе вечернее светомузыкальное шоу с использованием световых арок в новом парке, праздничный фейерверк и вся концертная программа. При этом детские мероприятия пройдут в соответствии с ранее утвержденным графиком.