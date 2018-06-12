В Волгограде отменили празднование Дня России из-за ЧП на Волге

В ходе заседания оперативного штаба под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова из-за столкновения катамарана с баржей на Волге, в результате которого погибли 11 человек, было принято решение об отмене праздничных мероприятий в День России, передает "Волга-Медиа.ру"

"Андрей Бочаров на совещании сегодня подчеркнул, что в связи с трагедией на Волге и гибелью людей было принято решение об отмене 12 июня в Волгоградской области торжественных и праздничных мероприятий", — рассказали в областной администрации.

На сайте городской администрации сообщается, что в связи с произошедшим было принято решение об отмене массовых увеселительных мероприятий, в то время как детские мероприятий будут проведены в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Ранее сообщалось, что затонувший на Волге катамаран подняли на сушу.